Xbox Game Pass, ecco i giochi in uscita il 31 marzo

Microsoft ha svelato l’elenco dei giochi in uscita al 31 marzo da Xbox Game Pass, il suo servizio di gaming on demand per console, PC e mobile.

Soltanto oggi è arrivata l’ennesima infornata, con il quarto annuncio del mese che ha riservato una grande sorpresa come Octopath Traveler di Square Enix.

La buona notizia è che gli addii sono in numero molto più limitato rispetto alle ultime ondate, per cui salutarsi con questi titoli dovrebbe essere meno doloroso del previsto.

Ecco i giochi in uscita il 31 marzo da Xbox Game Pass, dunque:

Hyperdot (console e PC)

(console e PC) Journey to the Savage Planet (console)

(console) Machinarium (PC)

I giocatori interessati a questi titoli potranno acquistarli fino al 31 marzo con uno sconto del 20% sul loro prezzo di partenza.

Journey to the Savage Planet è una proprietà di Google ed è incluso nell’abbonamento a Stadia Pro, nonostante la recente dismissione del team di sviluppo, per cui si tratta di un addio tutto sommato prevedibile.

Gli addii saranno compensati da ben dodici new entry nel corso delle prossime tre settimane, come svelato oggi.

Questi seguiranno altre due ondate che erano state inaugurate soltanto pochi giorni fa, la prima delle quali è stata dedicata agli sportivi.

L’altra wave è stata invece incentrata sulle produzioni della scuderia di Bethesda, che sono arrivate in massa sul servizio.

Insomma, difficilmente gli abbonati si ritroveranno in difficoltà quando dovranno scegliere il loro prossimo gioco.