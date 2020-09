Xbox Game Pass abbonda: arrivano Doom Eternal e EA Play

Microsoft continua a non risparmiarsi per quanto riguarda Xbox Game Pass: ecco che così il servizio in abbonamento per i videogiocatori su PC, Xbox One e Android si arricchisce di ulteriori proposte, tra le quali figura come preannunciato anche Doom Eternal.

Giochi in arrivo su Xbox Game Pass a ottobre 2020

Di seguito, ecco i giochi in arrivo su Xbox Game Pass per l’imminente mese di ottobre:

Doom Eternal (console e Android) – dal 1 ottobre

(console e Android) – dal 1 ottobre Drake Hollow (PC) – dal 1 ottobre

(PC) – dal 1 ottobre Brutal Legend (console) – dall’8 ottobre

(console) – dall’8 ottobre Forza Motorsport 7 (console, PC, Android) – dall’8 ottobre

(console, PC, Android) – dall’8 ottobre Ikenfell (console, PC) – dall’8 ottobre

Inoltre, Microsoft ha ricordato che a partire dal 10 novembre su console sarà disponibile all’interno dell’abbonamento anche EA Play, il servizio che vi dà accesso a una selezione di titoli di Electronic Arts e che vi fa accedere anzitempo anche ad alcune release per una prova a tempo – come per gli episodi della saga FIFA.

Il servizio arriverà in Game Pass anche su PC a partire da dicembre, con i titoli di EA Play che si uniranno a quelli del catalogo per Windows.

La line-up di Xbox Game Pass di ottobre 2020

Lasciano Xbox Game Pass a ottobre 2020

Microsoft ha anche annunciato i giochi che lasceranno Xbox Game Pass il prossimo mese. Nell’ordine, si tratta di:

Felix The Reaper (console e PC) – dal 15 ottobre

Metro 2033 Redux (console e PC) – dal 15 ottobre

Minit (console e PC) – dal 15 ottobre

Saints Row IV: Re-Elected (PC) – dal 15 ottobre

State of Mind (PC) – dal 15 ottobre

Vi ricordiamo che l’abbonamento a Xbox Game Pass ha un prezzo di 9,99€ mensili per console o per PC. Nella lista dei titoli disponibili per il download on demand figurano anche le esclusive Microsoft fin dal day-one, mentre gli utenti Android possono ora contare anche sulla libreria del fu xCloud.