Xbox Game Pass, due nuovi giochi gratis disponibili da ora [Agg.]

AGGIORNAMENTO 17.20: Oltre ai due giochi sotto elencati è stato incluso nel catalogo, all’ultimo minuto, anche Despot’s Game.

Si tratta di una nuova interessante aggiunta alla line-up del Game Pass, in quanto il titolo (un roguelike tattico) doveva essere originariamente rilasciato solo all’inizio del prossimo mese di ottobre.

NOTIZIA ORIGINALE:

A partire dalla giornata di oggi sono ufficialmente disponibili due nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass, proposti ancora una volta dalla casa di Redmond.

Il mese di settembre si chiude in bellezza per gli utenti del servizio in abbonamento, visto che Game Pass ha infatti deciso di proporre altre novità niente male.

Di recente è stato anche il turno di Grounded, il survival sviluppato da Obsidian Entertainment, assieme a un nuovo e affascinante metroidvania pubblicato da Humble Games.

Ora, però, come vi abbiamo del resto segnalato nelle scorse settimane, è il turno di due titoli altrettanto interessanti, pronti da scaricare.

Il primo titolo è Let’s Build A Zoo, descritto come un simpatico gioco espansibile di simulazione gestionale, nel quale saremo chiamati a importare e allevare creature rare, assumendo il personale giusto, rendendo felici i nostri ospiti e gestendo vari eventi strani e sicuramente anche meravigliosi.

Il secondo è invece Valheim, esclusivo al momento per PC Game Pass, a sua volta descritto come un gioco di esplorazione ambientato in un enorme mondo fantastico ispirato alla mitologia norrena e alla cultura vichinga, divenuto col passare dei messi un piccolo fenomeno, con milioni di giocatori all’attivo.

Poco sotto, l’elenco con le novità disponibili da ora su Game Pass:

Let’s Build A Zoo (Cloud, Console, e PC) – 29 settembre

Valheim (Game Preview) (PC) – 29 settembre

Ad ogni modo, la lista di tutti i giochi gratis attualmente confermati per il 2023 lascia intendere che anche il prossimo anno sarà davvero molto ricco.

Ma non solo: cogliamo l’occasione anche per ricordarvi che alla fine del mese lasceranno ufficialmente il catalogo ben 12 giochi gratis: affrettatevi se non volete perderli per strada.

Concludendo, sempre in questi giorni il noto giornalista Jeff Grubb avrebbe anticipato i piani di Xbox Game Pass per il prossimo anno.