Xbox Game Pass, disponibili da oggi 2 nuovi giochi gratis al day one (e c’è un’esclusiva)

A partire da oggi saranno ufficialmente disponibili due nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass, proposti ancora una volta dalla casa di Redmond in occasione del loro day one.

Il mese di settembre si sta rivelando particolarmente ricco per i fan del servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon): Game Pass ha infatti deciso di proporre tante novità direttamente per il giorno di lancio, inclusa una nuova esclusiva.

Come anticipato pochi giorni fa, oggi infatti uscirà ufficialmente dalla fase di accesso anticipato Grounded, il survival sviluppato da Obsidian Entertainment che presto potrà essere considerato un gioco completo a tutti gli effetti.

Non si tratta però dell’unico titolo che sarà disponibile ufficialmente tra poche ore: Xbox Game Pass è infatti pronto ad aggiungere al suo catalogo anche Moonscars, un nuovo affascinante metroidvania pubblicato da Humble Games.

Moonscars è un titolo che metterà a dura prova le vostre capacità e che promette di plasmare le vostre abilità attraverso la morte: si tratta di un action-adventure dark fantasy in 2D difficile e ideale per i giocatori alla ricerca di una sfida.

Grounded è invece l’esclusiva survival di Xbox Game Studios che è stata già resa disponibile in accesso anticipato, ma a partire da oggi uscirà la versione completa: se siete curiosi di scoprirne di più, ve l’abbiamo raccontato nel dettaglio nella nostra recensione.

Entrambi i giochi saranno ufficialmente disponibili non solo sulle console Xbox, ma anche su PC e in Cloud: potrete dunque scegliere liberamente la vostra piattaforma preferita e giocarci dove e quando vorrete.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, i nuovi giochi gratis non sono ancora ufficialmente disponibili sul catalogo: vi consigliamo dunque di tenere d’occhio le app dedicate, dato che i titoli dovrebbero essere ufficialmente sbloccati solo tra poche ore.

Cogliamo l’occasione anche per ricordarvi che alla fine del mese lasceranno ufficialmente il catalogo ben 12 giochi gratis: il nostro consiglio è dunque quello di scaricarli e provarli il prima possibile, prima che sia troppo tardi.