Xbox Game Pass, disponibili da oggi i 3 giochi gratis di novembre più attesi

L’8 novembre 2022 è una giornata che gli utenti iscritti a Xbox Game Pass avevano segnato con particolare attenzione nel loro calendario: a partire da oggi è infatti possibile scaricare i 3 giochi gratis più attesi del mese.

La line-up della prima metà di novembre per il servizio in abbonamento (lo trovate in sconto su Amazon) è infatti particolarmente ricca, soprattutto grazie ai nuovi titoli che saranno disponibili a partire dalle prossime ore.

Come già anticipato dalla stessa Microsoft nel suo consueto post sul blog ufficiale, da oggi i fan potranno infatti scaricare Football Manager 2023, Football Manager 2023 Console Edition e Return to Monkey Island: tre imperdibili “bombe” senza costi aggiuntivi per gli appassionati.

Tra questi, segnaliamo che entrambe le edizioni di Football Manager 2023 sono già disponibili per il download, confermando dunque che la Console Edition è stata rinviata a sorpresa solo su PS5: nessun problema dunque per Xbox e PC, che potranno scaricare la versione semplificata del simulatore calcistico.

Si tratta indubbiamente di titoli che hanno bisogno di ben poche presentazioni: Football Manager 2023 e la rispettiva Console Edition sono le ultime versioni del manageriale calcistico più famoso al mondo, in cui potrete gestire la vostra squadra in ogni singolo aspetto e guidarla verso traguardi altrimenti impensabili, ovviamente solo se ne sarete in grado.

Return to Monkey Island è invece il capitolo conclusivo della celebre saga di avventure grafiche ideata da Ron Gilbert: Guybrush Threepwood cercherà di mettere le mani ancora una volta sul segreto di Monkey Island in una produzione attesissima dai fan degli anni ’90.

Si tratta del day one ufficiale per tutte e 3 le produzioni disponibili gratuitamente su Xbox Game Pass: Return to Monkey Island era già disponibile su PC e Nintendo Switch, ma a partire da oggi potranno giocarci anche gli utenti su console. Tenete dunque d’occhio il catalogo nelle prossime ore per essere pronti a tornare su questa avventura.

Se siete curiosi di scoprirne di più sui nuovi omaggi del servizio in abbonamento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate le rispettive recensioni di Football Manager 2023 e di Return to Monkey Island con tutti i dettagli che vi servono.

L’arrivo dell’edizione 2023 significa che Football Manager 2022 ha lasciato ufficialmente il catalogo di giochi gratuiti, mentre tra pochi giorni lasceranno ufficialmente il servizio altri 5 omaggi.