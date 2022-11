Il nuovo imminente big calcistico è stato rinviato a sorpresa, ma solo su PS5

Colpo di scena sorprendente per i fan su PS5 che non vedevano l’ora di mettere le mani su Football Manager 2023: Sports Interactive ha appena annunciato un clamoroso rinvio a sorpresa per il loro nuovo simulatore calcistico, ma solo per la versione PlayStation.

La saga è ormai diventata un must per tutti gli amanti del calcio su PC (potete prenotare Football Manager 2023 in sconto su Amazon), ma da diverso tempo gli sviluppatori hanno deciso di puntare fortemente anche al mercato console con edizioni speciali dedicate.

Dopo il successo ottenuto dalla Xbox Edition, Sports Interactive aveva dunque annunciato di aver deciso di rimuovere tale nome per lanciare la cosiddetta «Console Edition», riportando così il franchise sulle console PlayStation dopo una lunga assenza durata 9 anni.

Evidentemente, qualcosa deve essere andato decisamente storto per l’edizione PS5: come riportato da Eurogamer.net, attualmente questa edizione non ha più una data ufficiale ed è stata rinviata a data da destinarsi.

Sembra che il rinvio sia stato dovuto a «complicazioni impreviste» riguardanti il processo di approvazione di nuovi videogiochi implementato da Sony per le sue console, costringendo gli sviluppatori a fare marcia indietro, almeno temporaneamente, sul lancio per PS5.

Se avevate prenotato Football Manager 2023 su PlayStation Store, nelle prossime ore il vostro ordine dovrebbe venire addirittura cancellato e rimborsato: Miles Jacobson, capo di Sports Interactive, ha espresso tutto il proprio rammarico in seguito alla decisione.

«Siamo devastati da questo esito, che avevamo cercato di evitare lavorando senza sosta con i nostri partner per diverse settimane. È stato molto difficile prendere la decisione di rinviare [Football Manager 2023 su PS5], dato che ci costringe a non lanciare un grande gioco sul quale hanno lavorato tremendamente a lungo diversi sviluppatori talentuosi di Sports Interactive».

In ogni caso, nonostante il rinvio a data da destinarsi e l’imminente cancellazione delle prenotazioni, non è ancora arrivata la fine per i fan PlayStation: Jacobson ha infatti promesso che il team «farà tutto ciò che è in suo potere» per fare in modo che tale versioni arrivi sul mercato il prima possibile.

La decisione riguarda in ogni caso soltanto l’edizione PS5: SEGA ha già prontamente rassicurato i fan che tutte le altre edizioni del gioco, incluse quelle in arrivo gratuitamente su Xbox Game Pass, saranno lanciate l’8 novembre senza complicazioni. Vi terremo prontamente aggiornati non appena arriveranno invece ulteriori novità, speriamo positive e al più presto, per l’edizione PlayStation.

Nel frattempo, qualcuno ha pensato bene di provare a simulare 100 stagioni su Football Manager per scoprire quali sono le migliore squadre virtuali del secolo, impiegando “solo” 9 anni e mezzo.