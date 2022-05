Assassin’s Creed Origins, patch next-gen in arrivo? Ubisoft lancia l’indizio

Dopo una lunga attesa potrebbe essere finalmente vicino per Assassin’s Creed Origins il momento di godersi pienamente la next-gen, con un’apposita patch dedicata che sembrerebbe essere in arrivo.

Il predecessore di Odyssey e Assassin’s Creed Valhalla (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon) potrebbe infatti essere pronto a introdurre ufficialmente il supporto ai 60fps su PS5 e Xbox Series X|S, almeno stando a un indizio lanciato da Ubisoft.

Dopo aver infatti già aggiornato Assassin’s Creed Odyssey, i fan stanno attendendo con impazienza un aggiornamento anche all’affascinante avventura di Bayek, già promesso alla fine dello scorso anno.

Considerando che questo celebre capitolo sarà disponibile gratis su Xbox Game Pass dal 7 giugno, per il publisher potrebbe essere arrivato il momento di mantenere questa grande promessa.

L’account Twitter ufficiale di Assassin’s Creed ha infatti lanciato un messaggio criptico ai propri fan, mostrando una clip con il protagonista Bayek e recitando una delle sue frasi più celebri.

Il post si conclude però con una frase che sembra essere riferita proprio alla patch next-gen, che i fan aspettano ormai da diversi mesi:

«L’attesa è quasi finita…»

"Sleep? I don't sleep. I just wait." And the wait is almost over……. pic.twitter.com/4E7QPrmZtX — Assassin's Creed (@assassinscreed) May 30, 2022

Come riportato da VGC, sarebbero già stati scoperti nel database PSN file relativi a un nuovo aggiornamento di Assassin’s Creed Origins, che sbloccherebbero a tutti gli effetti 60FPS se giocato su PS5.

Se l’indiscrezione fosse dunque confermata ufficialmente, è plausibile immaginare che anche su Xbox Series X, in vista dell’imminente aggiunta su Game Pass, sia in arrivo la patch next-gen di uno dei capitoli di Assassin’s Creed sicuramente più affascinanti degli ultimi anni.

Naturalmente non possiamo sapere con certezza se sarà effettivamente questo l’annuncio in programma da Ubisoft, motivo per il quale vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati in caso di ulteriori novità.

Ricordiamo che Assassin’s Creed Origins è il primo capitolo della nuova trilogia inaugurata da Ubisoft: se vi siete lasciati sfuggire alcuni capitoli, un fan ha creato il riepilogo definitivo di tutta la saga.