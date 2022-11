Xbox Game Pass, disponibile da ora il nuovo gioco gratis al day one: è un roguelite horror

Il catalogo di Xbox Game Pass si è aggiornato proprio pochissimi istanti fa: da questo momento potete dunque scaricare un nuovo gioco gratis, in occasione del day one della versione per console.

Dopo essere già stato rilasciato con PC, Vampire Survivors è ufficialmente disponibile sul servizio in abbonamento di casa Microsoft (lo trovate in sconto su Amazon), scaricabile senza costi aggiuntivi sia su Xbox One che su Xbox Series X|S.

Si tratta di uno degli ultimi giochi previsti per la prima metà di novembre: la line-up svelata attualmente da Xbox si concluderà con due lanci molto interessanti che avverranno proprio il 15 novembre.

Nel frattempo, i fan potranno ingannare l’attesa con questo intrigante titolo: si tratta di un roguelite in stile horror gotico con un gameplay casual, in cui dovrete falciare le creature della notte e diventare sempre più potenti.

L’obiettivo sarà dunque quello di sopravvivere fino all’alba alle orde di demoni fuggite dall’Inferno, avendo però a disposizione molteplici armi e proiettili da utilizzare per riuscire nel nostro scopo. Durante la nostra avventura, troveremo monete per acquistare potenziamenti o riuscire ad aiutare il prossimo sopravvissuto che tenterà l’impresa.

Si tratta di un titolo leggero e adatto a chi vuole sfogarsi liberandosi di tante creature demoniache in breve tempo: non sarà neanche necessario avere a disposizione molto spazio in memoria, dato che il peso complessivo su console corrisponde a circa 1GB.

Vampire Survivors è disponibile da ora su Xbox Game Pass: potete trovarlo come di consueto nella sezione «Aggiunto di recente» sull’apposita app o cercandolo manualmente sulle vostre console: ricordiamo infatti che il titolo è attualmente disponibile gratuitamente solo su Xbox e non su PC.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati qualora dovessero arrivare ulteriori novità per il servizio in abbonamento, che ha recentemente svelato anche un nuovo gioco gratis a sorpresa in arrivo a dicembre.

Se vi sono sfuggiti, vi ricordiamo di non dimenticarvi di provare i 3 giochi gratis di novembre più attesi: le due versioni di Football Manager 2023 e Return to Monkey Island sono già disponibili senza costi aggiuntivi.