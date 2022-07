Xbox Game Pass, la nuova esclusiva horror gratis al day one è stata rinviata

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass dovranno rinunciare a uno dei nuovi giochi gratis previsti per il mese: uno dei titoli confermati per il day-one sul servizio in abbonamento è stato infatti ufficialmente rinviato.

Si tratta di Immortality, l’avventura horror narrativa che sarà disponibile su Xbox Series X|S come esclusiva console e gratis fin dal giorno del lancio su Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon).

Il progetto aveva affascinato fin da subito i fan del genere, anche perché si tratta dell’ultimo lavoro dal creatore di uno dei più amati Silent Hill, ma sfortunatamente sarà però necessario attendere più tempo del previsto.

L’ultimo gioco di Sam Barlow avrebbe dovuto essere disponibile dal 26 luglio, ma il suo team ha svelato nelle scorse ore che si è rivelato necessario un rinvio al prossimo mese (via Game Rant).

Con un breve comunicato rilasciato sui propri account social, il team ha infatti confermato che la nuova data di lancio è il 30 agosto: il nuovo ambizioso horror è stato dunque rinviato di poco più di un mese rispetto al lancio originale.

Half Mermaid ha sottolineato che si tratta di «un male necessario» per poter rendere questa esperienza nel miglior modo possibile, augurandosi che i fan riescano a comprendere la necessità di dover attendere un po’ più a lungo.

Some news: pic.twitter.com/ZbxGHPQ0wt — IMMORTALITY (new Sam Barlow game, out August 30th) (@HalfMermaid) July 13, 2022

Ricordiamo che il nuovo ambizioso progetto di Sam Barlow sarà disponibile anche su mobile tramite Netflix e su PC via Steam: naturalmente sarà però possibile giocarci anche su console senza alcuna spesa aggiuntiva, a patto di essere naturalmente iscritti a Xbox Game Pass.

Il mese di luglio perde dunque un nuovo importante gioco gratis, ma siamo ancora in attesa di scoprire la lista ufficiale di Microsoft sui prossimi titoli in arrivo, che presumibilmente dovrebbe essere annunciata nei prossimi giorni.

Nel frattempo, Microsoft è ancora duramente al lavoro per il futuro del suo servizio in abbonamento: sono già stati confermati ben 22 giochi gratis in arrivo nel 2023.

I fan potranno comunque ingannare l’attesa con i nuovi giochi offerti da Games With Gold: le ultime proposte gratuite di luglio sono già disponibili.