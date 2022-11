Xbox Game Pass dice addio a ben 5 giochi gratis, da oggi

I giochi gratis che lasceranno in queste ore il catalogo di Xbox Game Pass sono davvero numerosi, una notizia decisamente infelice per molti di voi.

Gli utenti del servizio in abbonamento (che trovate a ottimo prezzo su Amazon) sanno bene che, oltre ai vari titoli offerti gratuitamente, c’è anche una selezione di giochi che abbandonano il catalogo di settimana in settimana.

Microsoft aveva già confermato infatti che i giocatori avrebbero dovuto rinunciare a ben 7 giochi gratis a novembre, di cui 5 solo a partire dalla giornata di oggi, 15 novembre.

Come riportato da Game Rant, gli utenti dovranno infatti dire addio a cinque giochi che abbandoneranno il catalogo nelle prossime ore.

A salutare l’utenza Xbox troviamo infatti Art of Rally, Fae Tactics e Next Space Rebels, oltre a One Step from Eden e, infine, Supraland.

Tutti e cinque questi giochi hanno ottenuto recensioni per lo più positive da parte della critica, con il primo – ossia Art of Rally – che ha ottenuto consensi da più parti.

Anche Supraland merita certamente un’occhiata: si tratta di un gioco in prima persona piuttosto unico nel suo genere, in cui i giocatori esplorano un mondo popolato da figure a bastoncino in 3D.

Poco sotto, la lista dei giochi che da oggi abbandoneranno ufficialmente il catalogo Game Pass:

Art of Rally – 15 novembre

Fae Tactics – 15 novembre

Next Space Rebels – 15 novembre

One Step from Eden – 15 novembre

Supraland – 15 novembre

Restando in tema, questa volta relativamente a gradite aggiunte, sono da poco stati resi noti i nuovi titoli che usciranno nella seconda metà del mese di novembre.

Ma non è tutto: da oggi, Game Pass ha appena aggiunto nel suo catalogo due nuove esclusive, disponibili gratuitamente fin dal Day One.

Per concludere, gli utenti iscritti al servizio in abbonamento potranno presto godersi dall’8 dicembre un nuovo interessante gioco di ruolo in perfetto stile Super Nintendo.