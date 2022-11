Xbox Game Pass, disponibili da ora 2 nuovi giochi gratis in esclusiva al day one

La giornata odierna è indubbiamente ricca di omaggi per i fan di casa Microsoft: il servizio in abbonamento Xbox Game Pass ha infatti appena aggiunto nel suo catalogo due nuove esclusive, disponibili gratuitamente fin dal day one.

Si tratta degli ultimi giochi gratis previsti per la prima metà di novembre, giocabili sia sulle console Xbox (trovate Series X su Amazon, senza sovrapprezzi) che su PC senza alcuna restrizione.

Stiamo parlando di Pentiment e Somerville, due piccole perle disponibili in esclusiva console per le piattaforme di casa Microsoft, ma giocabili liberamente anche su PC Game Pass: si tratta delle ultime opere realizzate rispettivamente da Obsidian e dagli autori di Limbo.

Da questo momento potete dunque scaricarli sui vostri dispositivi, a patto naturalmente di essere iscritti al servizio in abbonamento: Microsoft ha deciso di non fare attendere ulteriormente i propri fan e di rendere disponibili questi titoli il prima possibile.

Pentiment è sicuramente la produzione più affascinante tra le nuove offerte del servizio in abbonamento: si tratta di una produzione minore rispetto alle ultime fatiche a cui ci ha abituato Obsidian, ma che trasuda tanto amore per il tardo medioevo e, soprattutto, per i suoi dipinti.

Un’opera che vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire, soprattutto se i dialoghi non vi spaventano e siete appassionati dei misteri o del contesto storico: se siete curiosi di scoprirne di più, ve lo abbiamo raccontato nel dettaglio nella nostra recensione.

Anche Somerville è sicuramente un progetto intrigante, e ben opposta all’ultima fatica di Obsidian: se Pentiment propone infatti una storia raccontata con tantissimi dialoghi, Somerville non ve ne proporrà nemmeno uno e sfrutterà narrazione ambientale e immagini a suo vantaggio.

Pur non avendo funzionato tutto alla perfezione, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata, resta comunque un’opera molto affascinante che varrà la pena di provare, anche solo per il fatto che si tratta di un’esclusiva e che, naturalmente, è gratis per gli utenti abbonati.

Si conclude dunque ufficialmente la line-up di giochi gratis su Xbox Game Pass per la prima metà di novembre 2022: non ci resta che attendere di scoprire quali saranno i prossimi titoli in omaggio che arriveranno sul servizio in abbonamento. Come sempre, vi terremo aggiornati non appena scopriremo le ultime novità.

E gli omaggi gratuiti non sono comunque finiti qui, perché si è aggiornato a sorpresa anche il catalogo di Xbox Games With Gold: con qualche ora di anticipo, potete infatti riscattare anche il nuovo gioco gratuito del mese.