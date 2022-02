Xbox Game Pass dice addio a 6 giochi a febbraio: c’è un big molto amato

Microsoft ha appena annunciato tutti i giochi gratis che lasceranno presto il catalogo Xbox Game Pass, così da dare il tempo a tutti gli abbonati di scaricarli e provarli finché resteranno disponibili.

Il catalogo di Xbox Game Pass è infatti in costante crescita, ma come gli abbonati hanno ormai imparato ad apprendere nel corso degli anni non tutti i titoli rimarranno disponibili permanentemente sul catalogo.

Proprio oggi abbiamo dovuto salutare ufficialmente Control e altri apprezzatissimi titoli, ma anche le prossime settimane a breve faranno un’altra «vittima illustre», oltre ad altre consuete perle nascoste.

Xbox Store e l’apposita app disponibile su PC si sono infatti aggiornate svelando la lista ufficiale dei prossimi giochi in uscita dal catalogo, tra i quali è stato incluso anche Kingdom Hearts 3 (via TrueAchievements).

Di seguito vi riepilogheremo la lista completa di tutti i titoli in uscita da Xbox Game Pass, che rimarranno disponibili fino all’inizio di marzo:

Titanfall verrà rimosso non solo dal catalogo di giochi gratis, ma non sarà più nemmeno acquistabile su Microsoft Store: Respawn ha infatti annunciato che non sarà più in vendita, anche se i server resteranno online.

Sicuramente la perdita più grave è però rappresentata da Kingdom Hearts 3, l’ultimo attesissimo capitolo legato alla collaborazione tra Square Enix e Disney e tra i giochi più importanti fino ad ora disponibili sul servizio.

Tra i titoli che saranno rimossi segnaliamo anche l’intrigante Hypnospace Outlaw: si tratta di un simulatore che è anche una parodia di internet negli anni ’90, dove interpreterete un Enforcer a caccia di attività illegali e facendo attenzione ai virus, completabile in circa 6-8 ore.

Se volete provare questi giochi gratis avrete dunque tempo fino all’1 marzo: il nostro consiglio è dunque quello di affrettarvi e completarli prima di dovergli dire ufficialmente addio.

Come di consueto, presto avrete inoltre la possibilità di acquistare i titoli a un prezzo scontato, così da avere la possibilità di continuare a giocarci anche dopo la scadenza.

In attesa di scoprire i nuovi omaggi con i quali saranno presto rimpiazzati, vi ricordiamo che proprio nella giornata di ieri sono stati resi disponibili due nuovi giochi gratis.

Nel frattempo, uno degli ultimi titoli distribuiti con il servizio in abbonamento è stato oggetto di forti polemiche, dato che a causa di un bug è ancora ingiocabile dopo più di 4 giorni dal lancio, nonostante fosse stato promesso gratis al day one.

Cogliamo inoltre l’occasione per ricordarvi che oggi sono già stati pubblicati i nuovi sconti settimanali di Xbox Store: potrete risparmiare cifre importanti sui giochi più amati, tra i quali ci sono anche celebri open world.