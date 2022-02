Xbox Store, sconti fino al 95%: ci sono amati open world

Torna anche questa settimana l’appuntamento con i nuovi sconti settimanali di Xbox Store: anche per i prossimi giorni gli utenti della console di casa Microsoft potranno approfittare di grandi offerte sui titoli più amati.

Come di consueto sono state rinnovate anche le Promozioni Gold, riservate in esclusiva agli abbonati Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate, ma sono disponibili anche tante imperdibili offerte che potranno essere sfruttate da tutti gli utenti senza alcuna esclusione.

Ricordiamo che i Deals With Gold sono una delle tante promozioni riservate agli abbonati, proprio come i giochi gratis di Games With Gold che a breve si aggiorneranno con nuovi regali.

Tra le tante offerte a cui si potrà accedere segnaliamo che sono state rinnovate le offerte sui migliori giochi anime, già disponibili nelle precedenti settimane.

Questa settimana su Xbox Store sono comunque disponibili sconti che possono arrivare anche al 95% sui videogiochi più apprezzati dal pubblico, ma che includono in particolare alcuni amatissimi open world.

Tra le tante offerte non possiamo non segnalare The Witcher 3 Wild Hunt, il pluripremiato capolavoro realizzato da CD Projekt: oggi la terza avventura di Geralt potrà essere vostra nell’edizione Game of the Year grazie allo sconto dell’80%.

Anche Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile in offerta al 50% di sconto: potrebbe essere un’ottima opportunità da cogliere al volo in vista del potenziale annuncio della versione next-gen.

Rimanendo in tema open world, è impossibile certamente non citare Assassin’s Creed Valhalla, acquistabile anch’esso con il 50% di sconto in esclusiva per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Cogliamo l’occasione anche per segnalarvi le offerte su alcuni dei migliori titoli pubblicati da Take-Two: potrete acquistare le raccolte dedicate a BioShock, Borderlands e Mafia, oltre agli immancabili GTA V e Red Dead Redemption 2, con sconti fino all’80%.

La riduzione di prezzo più interessante resta però certamente quella dedicata a WRC 5 FIA World Rally Championship: la simulazione di rally potrà essere vostra con una incredibile riduzione di prezzo del 95%.

Di seguito troverete una selezione dei migliori nuovi sconti della settimana disponibili su Xbox Store, con i relativi link per consultare le offerte nel dettaglio:

Se volete invece consultare tutte le offerte, vi suggeriamo di dirigervi al seguente indirizzo e vi ricordiamo che le promozioni resteranno valide fino al 22 febbraio.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che Xbox Game Pass si è appena aggiornato con due nuovi giochi gratis, che potete scaricare sulla vostra console da questo momento.