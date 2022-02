Xbox Game Pass festeggia San Valentino con 2 nuovi giochi gratis

Il giorno di San Valentino, la ricorrenza celebrata da tutti gli innamorati, è finalmente arrivato e può essere festeggiato anche con i nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass.

Come parte della line-up precedentemente annunciata per il mese di febbraio, da oggi sono infatti disponibili due nuovi regali scaricabili per tutti gli iscritti a Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di casa Microsoft.

Le ultime aggiunte al catalogo completano dunque la lista dei tanti titoli annunciati in precedenza per l’attuale mese: presto sarà possibile attenderci ulteriori novità sui nuovi giochi in uscita.

San Valentino è però ovviamente la festa dove, oltre agli immancabili regali, ci si scambia anche i tipici cioccolatini: dopo i dolcissimi Joy-Con realizzati da Nintendo, anche la casa di Redmond ha voluto esprimere a modo suo il proprio amore nei confronti della community.

L’account ufficiale di Xbox Italia ha infatti condiviso sui social una gustosissima scatola di cioccolatini: non solo sarà possibile vedere tutti gli elementi simbolo della console di casa Microsoft, ma si potranno anche osservare i deliziosi loghi dedicati alle IP più importanti, disponibili anche su Xbox Game Pass.

Una scatola di cioccolatini con solo quelli che amiamo PER quelli che amiamo (parliamo proprio di te!). Quale assaggerai per primo? pic.twitter.com/RdTWn5K9vg — XboxItalia (@XboxItalia) February 14, 2022

L’occasione è però anche quella giusta per rendere ufficialmente disponibili a partire da oggi i due nuovi giochi gratis, che vi ricordiamo di seguito:

ARK: Ultimate Survivor Edition

Infernax

ARK Survival Evolved era già stato reso precedentemente disponibile gratuitamente nel servizio in abbonamento, ma si trattava unicamente della versione standard: da questo momento sarà invece possibile divertirsi con l’edizione completa del survival con i dinosauri, senza alcun costo aggiuntivo.

Infernax è invece la vera novità del catalogo, resa disponibile fin dal suo day one: si tratta di un platform per gli amanti del retrogaming nel quale impersonerete un cavaliere alle prese con una magia sacrilega che ha invaso la sua patria.

Grazie a Xbox potrete dunque festeggiare la festa degli innamorati con la bizzarra compagnia di cavalieri e dinosauri feroci: a partire da oggi potrete trovarli sul catalogo completamente gratis.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che oggi è anche l’ultimo giorno in cui potrete giocare senza costi aggiuntivi ad alcuni dei migliori giochi Xbox Game Pass, pronti a dirvi addio nelle prossime ore.