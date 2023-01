Xbox Game Pass dice addio a 4 giochi gratis, da oggi

In questa fine gennaio gli utenti iscritti a Xbox Game Pass saranno costretti a dire addio ad alcuni giochi gratis che lasceranno il catalogo oggi, 31 gennaio.

Il servizio in abbonamento per PC e console Microsoft (trovate Series S in sconto su Amazon) è pieno di titoli davvero interessanti, sebbene è cosa nota che non tutti i giochi saranno disponibili per sempre.

Proprio poche ore dopo l’arrivo degli ultimi nuovi giochi gratis di gennaio, Game Pass ha dunque confermato che 4 titoli gratuiti non saranno più disponibili da ora.

Del resto, ve lo avevamo già reso noto pochi giorni fa, ma a quanto pare il giorno dei saluti è giocoforza arrivato, che vi piaccia oppure no.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa di giochi gratis che lasceranno ufficialmente Xbox Game Pass alla fine del primo mese del 2023.

La lista di titoli è stata confermata anche dalle app ufficiali del servizio, quindi è da ritenersi assolutamente ufficiale.

Xbox Game Pass: giochi gratis che lasceranno il servizio il 31 gennaio 2023

Donut County

Taiko no Tatsujin: The Drum Master!

Telling Lies

Worms W.M.D.

Ribadiamo che i giochi abbandoneranno Game Pass durante la giornata di oggi, dopodiché non sarà più possibili scaricarli in alcun modo (a patto che non lo abbiate già fatto in precedenza).

Restando in tema, ricordiamo che sono infatti già stati confermati altri 3 nuovi giochi gratis per i primi giorni del nuovo mese, incluso anche un atteso racing game la cui uscita nel servizio era stata rimandata soltanto di qualche settimana.

Ma non solo: anche questo martedì, in occasione della fine del primo mese di gennaio, sono tornati ufficialmente glisconti settimanali di Xbox Store con tante nuove imperdibili offerte sui giochi più amati fino al 90%.

Infine, nelle scorse giornate è inoltre arrivata gratuitamente la sorprendente esclusiva Hi-Fi Rush, in sviluppo perfino da prima che fosse lanciato ufficialmente il servizio in abbonamento.