Xbox Game Pass, disponibili da oggi gli ultimi 3 giochi gratis di gennaio

Dal 31 gennaio si conclude ufficialmente il primo mese del nuovo anno, ma si tratta anche di una giornata che gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno celebrare adeguatamente: proprio nella giornata di oggi saranno infatti disponibili ben 3 nuovi giochi gratis.

Il servizio in abbonamento si sta dunque per aggiornare per l’ultima volta a gennaio per gli utenti console (trovate Xbox Series X senza sovrapprezzi su Amazon) e PC, ma la casa di Redmond ha già avuto la possibilità di svelare tante interessanti sorprese per il prossimo mese.

Sono infatti già stati confermati altri 3 nuovi giochi gratis per i primi giorni del nuovo mese, incluso anche un atteso racing game la cui uscita nel servizio era stata rimandata soltanto di qualche settimana.

Per quanto riguarda invece le novità disponibili da oggi, vi segnaliamo che già da questo momento potete già iniziare a scaricare gratis JoJo’s Bizzarre Adventure All-Star Battle R, il picchiaduro basato sul popolare manga e anime con i più amati personaggi della saga.

Ma non è l’unica novità in arrivo, dato che nelle prossime ore saranno ufficialmente disponibili anche Age of Empires II Definitive Edition, un grande ritorno per gli amanti degli strategici in tempo reale giocabile per la prima volta anche su console, e l’affascinante Inkulinati sotto forma di Game Preview.

Di seguito vi riepilogheremo dunque l’elenco completo di giochi gratis che saranno disponibili da oggi per gli iscritti a Xbox Game Pass, per chiudere al meglio il mese di gennaio:

Age of Empires II: Definitive Edition | Cloud e Console

| Cloud e Console Inkulinati (Game Preview) | Cloud, Console e PC

(Game Preview) | Cloud, Console e PC JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R | Cloud, Console e PC

Anche se Age of Empires II e Inkulinati, nel momento in cui scriviamo questo articolo, non sono ancora ufficialmente disponibili, Microsoft ha già confermato che l’accesso sarà sbloccato nelle prossime ore, offrendo la possibilità di avviare il download per iniziare a giocare fin dal lancio.

Se siete curiosi di scoprirne di più su come funziona Age of Empires II in versione console, ve lo abbiamo raccontato nel dettaglio nella nostra recensione dedicata. Cogliamo anche l’occasione per ricordarvi che a partire da oggi non saranno più disponibili ben 4 giochi gratis: controllate accuratamente la lista prima che sia troppo tardi.