Xbox Game Pass, disponibile da ora un nuovo atteso gioco gratis

Le novità odierne in casa Xbox non sono ancora finite: da questo momento, tutti gli utenti iscritti a Game Pass possono infatti scaricare uno dei più attesi giochi gratis per il mese di marzo.

I giocatori possono infatti scaricare su PC e sulle console Xbox l’imperdibile strategico Sid Meier’s Civilization VI, oggi disponibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti i fan iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon).

Si tratta dunque di un secondo gioco gratis reso disponibile da oggi per le console di casa Microsoft, dopo che nelle scorse ore vi avevamo segnalato anche un grande JRPG riscattabile gratuitamente, anche se solo tramite browser.

La serie Civilization è ormai un vero e proprio must-have per gli amanti dei giochi strategici: in quest’ultimo capitolo l’obiettivo è sempre quello di espandere la vostra civiltà fino a farla diventare un impero, con tanti nuovi modi per riuscire a imporvi sui vostri avversari e un gameplay che rischia di provocare dipendenza.

Nella nostra recensione vi avevamo raccontato che Civilization VI è «un degno erede della più celebre serie strategica, che non solo ripropone tutti i punti di forza tanto apprezzati dai fan, ma che riesce a migliorarsi in molti frangenti, grazie a introduzioni fresche, ben integrate tra di loro, in grado di velocizzare il gioco ma non per questo di renderlo più semplice».

Da questo momento potrete dunque provarlo gratis sia su PC che su Xbox, ma segnaliamo che le edizioni per console includono anche i pacchetti d’espansione Vichinghi, Polonia, Australia e Persia + Macedonia.

Potete avviare il download da adesso semplicemente aprendo le rispettive app dedicate a Xbox Game Pass su PC o direttamente da console: potete inoltre giocarci anche su Smartphone tramite il Cloud, se siete iscritti al piano Ultimate.

Non possiamo dunque che lasciarvi al download e augurarvi un buon divertimento, ricordandovi che il prossimo gioco gratis arriverà già dalla prossima settimana: segnatevi dunque il 21 marzo sul vostro calendario.