Xbox vi regala un nuovo gioco gratis a sorpresa: ecco come riscattarlo

Microsoft ha deciso di proporre un nuovo regalo a sorpresa per tutti gli utenti Xbox attualmente iscritti ai rispettivi servizi in abbonamento: da questo momento i giocatori possono infatti scaricare un nuovo gioco gratis.

L’iniziativa è infatti un vero e proprio bonus non annunciato, disponibile in esclusiva per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (potete rinnovare l’abbonamento su Amazon) e scaricabile senza costi aggiuntivi.

Si tratta di Orcs Must Die, un amatissimo tower defense che non era stato precedentemente svelato nei nuovi giochi gratis di Games With Gold, già disponibili per il download da alcuni giorni.

Non è la prima volta che segnaliamo regali a sorpresa da parte della casa di Redmond: anche all’inizio del mese sono stati resi disponibili 3 nuovi giochi gratis a sorpresa.

Come segnalato da Pure Xbox, questo celebre strategico fantasy è stato inspiegabilmente offerto da Microsoft per il download gratuito, senza però annunciare una eventuale data di scadenza dell’iniziativa.

Ricordiamo che Orcs Must Die uscì per la prima volta su Xbox 360 nel 2011: si tratta dunque del primo capitolo di una saga molto apprezzata dagli utenti e che potrete riscoprire anche sulle console di nuova generazione senza dover spendere un centesimo in più, grazie alla retrocompatibilità.

Dato che non possiamo sapere con certezza se si sia trattato di un semplice errore o di un omaggio a tempo indeterminato, il nostro consiglio è quello di riscattarlo il prima possibile: potrete scaricarlo cliccando qui ed effettuando il login con il vostro account, che naturalmente dovrà essere ancora iscritto a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Ricordiamo che il titolo è già stato offerto gratuitamente nella selezione Games With Gold di novembre 2021: si tratta dunque di una promozione molto interessante per tutti gli utenti che non erano riusciti a riscattarlo precedentemente.

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno presto approfittare di nuovi incredibili omaggi sul catalogo: sono infatti già trapelate le date in cui arriveranno due big, tra i quali c’è Assassin’s Creed.