Xbox Game Pass, trapelano due big gratis di giugno (c’è Assassin’s Creed)

Xbox Game Pass ci dà la possibilità di provare tantissimi giochi gratis, tanto che anche il prossimo mese di giugno promette di essere davvero molto interessante.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, a cui vi potete iscrivere anche su Amazon, offre infatti ogni mese una selezione di titoli da scaricare grazie all’abbonamento.

Il mese di maggio si è dimostrato da subito molto interessante, con una selezione di giochi gratuiti davvero notevole.

E se purtroppo questo mese dovremo dire addio a una folta schiera di titoli, i primi giorni di giugno potrebbero essere molto intriganti.

Stando a quanto trapelato grazie alle informazioni dell’insider Idle Sloth, For Honor e Assassin’s Creed Origins sarebbero in dirittura d’arrivo su Xbox Game Pass.

Stando alle informazioni rilasciate sino a questo momento, i due giochi arriveranno rispettivamente il 1° giugno e il 7 giugno.

Da notare che Assassin’s Creed Origins sarà rilasciato in edizione normale, mentre per quanto riguarda For Honor parliamo della Marching Fire Edition, con vari contenuti aggiuntivi rispetto al gioco base.

(FYI) Two #Ubisoft games, Assassin's Creed: Origins and For Honor: Marching Fire Edition are coming to #XboxGamePass soon! • For Honor: Marching Fire – June 1st

• AC: Origins – June 6th pic.twitter.com/c3jaF7OXnW — Idle Sloth (@IdleSloth84) May 19, 2022

Non ci resta quindi che attendere che Microsoft e Ubisoft facciano la loro mossa, confermando il rilascio di questi due big sul catalogo di Game Pass al più presto: come sempre, vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ad ogni modo, se avete fretta vi ricordiamo in ogni caso che i giochi gratis di Xbox Game Pass di maggio non sono ancora finiti: Microsoft ha infatti da poco annunciato una nuova ondata di titoli disponibili.

Ma non solo: questo fine settimana è stata rinnovata l’iniziativa «Eventi di giornate di gioco gratuito», grazie alla quale Xbox permette ai suoi utenti di usufruire di una selezione di giochi gratis senza alcun costo aggiuntivo per tutto il weekend.

Infine, sembra che per molti giocatori Xbox Game Pass abbia improvvisamente smesso di funzionare correttamente: ecco cosa sta succedendo.