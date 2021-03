Xbox Game Pass, arrivano giochi Bethesda? Rumor sull’evento Microsoft

Ormai i giocatori stanno solo attendendo la conferma per l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, che dovrebbe arrivare già questa settimana, che potrebbe portare grandi cambiamenti soprattutto in ottica Xbox Game Pass.

Nella giornata di ieri vi abbiamo infatti riportato come l’Unione Europea ha finalmente dato il via libera alla gigantesca operazione di mercato, che offrirà a Microsoft nuovi studi di sviluppo importantissimi.

La lieta notizia dovrebbe venire celebrata attraverso un evento dedicato, che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe svolgersi l’11 marzo.

Oggi GamesBeat ci ha però fornito ulteriori dettagli su cosa dovrebbe venire mostrato durante l’evento, che sembra si concentrerà molto su Xbox Game Pass.

L'acquisizione di Bethesda porterà grandi novità su Xbox Game Pass?

Secondo le loro fonti, l’evento non dovrebbe infatti riguardare nuovi annunci esclusivi, concentrandosi esclusivamente su che cosa significa realmente quest’acquisizione per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Entrando più nello specifico, viene sottolineato che qualunque gioco prodotto da Bethesda che sarà possibile inserire nel catalogo verrà automaticamente aggiunto.

Non solo, ma tutti i giochi sviluppati dalla compagnia saranno disponibili fin dal day-one per tutti gli abbonati al servizio.

L’immensa libreria del servizio si dovrebbe dunque allargare ulteriormente con tantissimi preziosi titoli, che faranno certamente la gioia degli appassionati Xbox.

Non è invece chiaro se ci saranno notizie riguardo alla possibilità che i giochi futuri siano esclusivi: si dovrà dunque attendere per capire se giochi come Starfield o il futuro Indiana Jones usciranno anche su PS5 o se usciranno temporaneamente solo su Xbox.

In compenso, ricordiamo che l’acquisizione non dovrebbe cambiare i piani per il lancio di Deathloop, annunciato come esclusiva temporale PS5 prima che Microsoft procedesse con l’operazione di mercato.