Evento Bethesda/Microsoft vicinissimo (e spunta una data)

Durante la giornata di oggi, l’Unione Europea ha rilasciato un comunicato in cui si conferma che l’acquisizione tra Microsoft e Bethesda è cosa fatta anche nel Vecchio Continente, visto e considerando che l’accordo non è ritenuto una violazione delle attuali regole di mercato.

La fusione delle due compagnie era stata ufficialmente approvata di recente anche negli Stati Uniti, sebbene mancasse infatti solo l’approvazione in Europa (decisione presa il 5 marzo scorso).

Ora, a “cose fatte”, i fan sono in trepidante attesa di quello che sembrerebbe essere un imminente evento della Casa di Redmond atto proprio a celebrare l’avvenuta acquisizione di Bethesda. A quanto pare, una data sarebbe già stata scelta ed è tremendamente vicina.

Il sempre bene informato giornalista Jeff Grubb (via PSU) ha lasciato intendere che l’evento si terrà giovedì 11 marzo 2021, ossia questa settimana.

A dare man forte a questa dichiarazione, un tweet di Xbox UK che specifica come “da annunciare” qualcosa proprio in concomitanza di giovedì prossimo. Se due indizi fanno una prova, direi che ormai ci siamo.

HEY YOU – stop scrolling + peep this week's #XboxOn streams 👇 Mon ➡️ Call of Duty: Warzone

Tues ➡️ Football Manager 2021 – Powered by @ASUS_ROGUK

Weds ➡️ Sea of Thieves

Thur ➡️ TBA

Fri ➡️ The Elder Scrolls V: Skyrim — Xbox UK (@xboxuk) March 8, 2021

Pochi giorni fa il giornalista specializzato Paul Thurrot aveva scritto in ogni caso che «Microsoft a quanto pare terrà un evento ‘What’s New For Gaming’ il 23 marzo, dovrebbe essere seguìto da un evento ‘What’s New for Windows’, che però non ha ancora una data». Non ci resta quindi che attendere l’ufficialità della cosa, scoprendo quale sarà la data scelta da Microsoft per il suo grande evento a tema Bethesda.

Ricordiamo che l’acquisizione ha permesso alla Casa di Redmond di avere in esclusiva franchise come DOOM (id Software), Wolfenstein (Machine Games), Dishonored (Arkane Studios) e The Evil Within (Tango Gameworks).

Incerto il destino The Elder Scrolls VI, il quale potrebbe in ogni caso uscire anche su PS5 (visto che proprio Phil Spencer di Xbox ha reso noto che alcune decisioni verranno prese «di volta in volta»).