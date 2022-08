Xbox Game Pass, arriva un folle gioco gratis medievale (al day-one)

Xbox Game Pass non sembra volersi fermare, grazie a tutti i nuovi giochi gratis messi a disposizione di tutti gli abbonati al servizio della Casa di Redmond.

Il catalogo Game Pass (trovate l’abbonamento in forte sconto su Amazon) è pieno zeppo di titoli di spessore, a cui ora starebbe per aggiungersene un altro davvero molto interessante.

Del resto, solo ieri vi abbiamo rivelato uno dei giochi che farà capolino durante i primi giorni del prossimo mese di settembre.

Quindi, dopo aver svelato i primi giochi gratis di agosto, è il momento di un nuovo ingresso previsto al day-one.

Come reso noto sui canali social media dello sviluppatore, Inkulinati – titolo sviluppato da Yaza Games – sarà presto messo a disposizione anche di tutti gli utenti Game Pass.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un RTS in cui i manoscritti medievali prendono vita e il fondoschiena di un coniglio può essere più letale della spada di un cane.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Diventa un maestro dell’inchiostro vivente, afferra la penna ed elabora di volta in volta una strategia unica per diventare il più grande Inkulinati di tutti i temp i!

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia:

Rejoice Inkulinati Apprentices!

Inkulinati is coming Day 1 to @XboxGamePass and @XboxGamePassPC!

You'll become Masters of the Living Ink on Xbox One, Xbox Series X | S, PC, and Cloud.#Xbox pic.twitter.com/3TQMF1SQGM

— Yaza Games | Inkulinati (@YazaGames) August 9, 2022