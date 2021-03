Xbox Game Pass approvato dal team di Deathloop: ecco perché

Xbox Game Pass è sicuramente la punta di diamante delle console prodotte da Microsoft, che in questi giorni sta cercando di coinvolgere quanti più sviluppatori possibili nel proprio servizio.

Una mossa importante in questo senso è avvenuta in seguito all’acquisizione del gruppo Bethesda, che stando alle ultime dichiarazioni permetterà di rendere questi titoli giocabili esclusivamente dagli abbonati al servizio.

All’interno di questa maxi-acquisizione è rientrato anche Arkane Studios, il team che ha prodotto giochi come Dishonored e Prey e che attualmente sta realizzando Deathloop – in esclusiva console PS5 e PC (ma per ora non su Xbox Game Pass).

Alcuni addetti ai lavori negli scorsi giorni avevano manifestato delle preoccupazioni su come la decisione di incorporare tutto su Xbox Game Pass avrebbe potuto condizionare lo sviluppo dei prossimi titoli: secondo quanto riportato da Press-Start, si tratterebbe però di paure infondate.

Durante un’intervista, Dinga Bakaba, il director di Deathloop, ha infatti dichiarato che fare parte dell’ecosistema Game Pass non rappresenta assolutamente un problema, ma che anzi si tratta di un’opportunità unica.

Gli autori di Dishonored sono entusiasti di fare parte dell'ecosistema Xbox Game Pass.

L’abbonamento di Microsoft infatti permetterebbe loro non solo di mantenere intatta la propria creatività, ma di riuscire ad arrivare anche ad un maggior numero di appassionati:

«Essere in grado di fare parte dell’ecosistema Xbox Game Pass ci rende le cose leggermente diverse, perché possiamo occupare il nostro spazio sul servizio e continuare a creare il tipo di giochi che ci piace fare, e farlo bene. È un servizio che ci consente di rimanere creativi, avendo contemporaneamente un pubblico con cui costruire una relazione nel tempo. È davvero emozionante».

Arkane Studios ha inoltre sottolineato come fare parte di Xbox Game Pass abbia permesso agli utenti di apprezzare i propri titoli molto più facilmente, grazie alla propria inclusione nel servizio:

«Se avete dato un’occhiata ai social media, dopo l’annuncio dell’arrivo di Dishonored 1 e 2 su Xbox Game Pass, molte persone hanno iniziato a dire che sono titoli che vanno giocati e che adesso non ci sono scuse. È molto incoraggiante».

Insomma, gli sviluppatori di Deathloop sono davvero entusiasti di poter fare parte di questo servizio ed offrire i propri giochi a molti più utenti, mantenendo contemporaneamente la creatività che è stata loro promessa da Microsoft.

Gli utenti Xbox potranno dunque aspettarsi grandi cose da questo team e non resta che attendere con ansia i loro prossimi progetti.

Nel frattempo, stando a quanto dichiarato dal giornalista Jeff Grubb, nel servizio potrebbero essere presto inclusi anche i giochi Ubisoft+.

Microsoft sta inoltre lavorando per portare l’abbonamento al maggior numero di utenti possibili: il cloud gaming sta infatti per arrivare anche su iOS e PC.