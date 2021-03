Bethesda-Microsoft tra esclusive e Game Pass (e grandi novità in estate)

Microsoft ha tenuto un evento a tema Bethesda atto a celebrare l’acquisizione dell’etichetta parte del gruppo ZeniMax Media.

Come da programma, si è trattato di una tavola rotonda tra i membri chiave dei team Bethesda e Xbox tra cui Todd Howard (director di Bethesda Game Studios), Pete Hines (VP alla comunicazione) e Aaron Greenberg (responsabile del marketing dei giochi Xbox) in prima fila.

Il logo Bethesda.

Dalla chiacchierata è emerso che – poco sorprendentemente – non tutti i giochi saranno esclusivi, visto che ci sono questioni e obblighi contrattuali (riguardanti in primis Deathloop, Ghostwire Tokyo e, forse, anche il prossimo titolo dedicato a Indiana Jones in uscita prossimamente).

Lo scopo primario delle compagnie è e resta quello di portare un gran numero esclusive su Game Pass, un servizio che sia Microsoft che Bethesda vogliono spremere al massimo per portare ad alti livelli la loro collaborazione.

Da sottolineare che l’idea chiave è quella di portare le esclusive sulle piattaforme che hanno il Game Pass, cosa questa che andrà sicuramente approfondita nelle prossime settimane (non si parla infatti di “esclusive Xbox” nello specifico, aprendo a un ventaglio di ipotesi davvero molto interessanti).

«Abbiamo giochi che esistono su altre piattaforme e supporteremo quei giochi sulle piattaforme su cui si trovano», ha reso noto Spencer parlando di esclusività (via GamesIndustry).

«Ci sono tante community di giocatori. Adoriamo quei gruppi e continueremo a investirci tempo e risorse. In futuro, potrebbero esserci vari accordi contrattuali, proprio per quanto riguarda piattaforme differenti. Se sei un utente Xbox, quello che voglio che voi sappiate è che si tratta di fornire fantastici giochi esclusivi che verranno rilasciati su piattaforme su cui esiste Game Pass», ha concluso Phil Spencer.

La tavola rotonda tra Bethesda e Microsoft.

Non si è parlato solo di successi: durante la tavola rotonda è stato fatto un mea culpa circa il lancio fallimentare di Fallout 76, tanto che ZeniMax e Bethesda hanno temuto il peggio per l’intero progetto, salvato in extremis proprio dall’intervento attivo di Phil Spencer.

Infine, oltre alla gradita conferma che ben 20 giochi Bethesda arriveranno su Game Pass da domani, 12 marzo (tra cui DOOM, DOOM 3, Fallout New Vegas, Prey e moltissimi altri), sembra proprio che nel corso dell’estate Bethesda e Microsoft presenteranno qualcosa di molto importante, non ancora rivelato ufficialmente.