Xbox Game Pass, annunciati a sorpresa due nuovi giochi gratis al day one

Il catalogo di Xbox Game Pass continua a essere in continua espansione, preparandosi a includere tanti altri giochi nei prossimi mesi: nelle ultime ore è infatti arrivato un annuncio a sorpresa per gli appassionati.

Sono infatti stati confermati due nuovi giochi gratis disponibili al day one per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: sarà dunque possibile giocare queste nuove produzioni senza alcun costo aggiuntivo.

L’annuncio è arrivato durante il Future Games Show Spring Showcase 2022, l’evento organizzato da GamesRadar che ha svelato tantissimi titoli in uscita nei prossimi mesi, come vi abbiamo raccontato nel nostro ricco recap con tutti i trailer.

Come riportato da Pure Xbox, durante l’evento c’è stato però spazio anche per novità relative all’abbonamento di casa Microsoft, anche se molti appassionati non si aspettavano di ricevere notizie in tale occasione.

Due dei nuovi giochi annunciati durante la manifestazione, Turbo Golf Racing e Marauders, saranno infatti disponibili al day one su Xbox Game Pass Ultimate.

Turbo Golf Racing è un interessante racing game arcade dallo stile simile a Rocket League: i giocatori controlleranno veicoli e dovranno colpire delle palle da golf giganti, gareggiando con i propri amici per scoprire chi riuscirà ad arrivare per primo fino alla fine del percorso.

Marauders sarà disponibile soltanto su PC Game Pass, non essendo il lancio attualmente previsto per console: si tratta di un looter shooter multiplayer ambientato in un 1990 alternativo in stile dieselpunk e interpreteremo i panni di un pirata spaziale.

Al momento non è disponibile una data di lancio definitiva per questi nuovi giochi gratis, ma l’uscita dovrebbe essere prevista entro la fine del 2022: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità.

La casa di Redmond proprio poche ore prima aveva confermato la volontà di garantire non solo una grande quantità di videogiochi gratis, ma anche la giusta qualità: dal day one di Game Pass sono arrivati ben 60 giochi vincitori del premio GOTY.

A proposito di giochi gratis, cogliamo l’occasione per segnalarvi che sono già disponibili le nuove prove gratuite Xbox del weekend: ci sono anche due grandi open world.