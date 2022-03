Future Games Show Spring Showcase 2022 recap: tutti gli annunci e i trailer

Il 24 marzo 2022 si è tenuto – mentre l’Italia del calcio non viveva il suo momento più entusiasmante, mettiamola così – l’appuntamento con Future Games Show Spring Showcase 2022, che ha visto salire sul palco virtuale dell’appuntamento diversi videogiochi.

Se vi siete persi lo show, come sempre niente paura: SpazioGames ha messo insieme per voi un recap che vi permette di vedere da vicino i titoli che ne sono stati protagonisti, per capire quali volete seguire da vicino in vista delle loro uscite.

Lo show, che continua la tradizione dei doppiatori che lo presentano, questa volta è stato condotto da Ashly Burch e John MacMillan, rispettivamente Aloy e Varl da Horizon.

Recap del Future Games Show Spring Showcase 2022

The Time I Have Left

Si tratta di un’avventura incentrata sulla fuga, condita da mostri e la necessità di tenere conto del tempo che scorre. Arriverà nel 2023.

Gun Jam

Shooter basato sul ritmo firmato da Jaw Drop Games: immaginate un rhythm game à la Guitar Hero, ma dove a essere scandita dal dover tenere il ritmo è la vostra stessa sopravvivenza. In uscita su PC in una data ancora da fissare.

Turbo Golf Racing

Prendete il golf e metteteci dentro delle macchine che si sfideranno in delle corse sopra le righe, ed ecco a voi questo gioco. Presto andrà in beta su PC e su Xbox.

Flintlock: The Siege of Dawn

Parliamo di un action RPG firmato dagli autori di Ashen, che arriverà su PC, Xbox e PlayStation nel corso di quest’anno.

Crime Sight

Se vi piacciono i giochi deduttivi, questo firmato da Konami sarà pane per i vostri denti, dal momento che vi metterà a tu per tu con indagini in pieno stile Sherlock Holmes. Arriverà su Steam il 14 aprile 2022.

Midnight Ghost Hunt

Mostrato con un trailer in computer grafica, il gioco è incentrato sulla cooperativa e come suggerisce il nome vi metterà a caccia di fantasmi. Arriva prestissimo, il 31 marzo.

Death Stranding: Director’s Cut su PC

L’avventura estesa di Sam Porter Bridges è finalmente in arrivo anche su PC: l’uscita del titolo di Kojima Productions è attesa per il 30 marzo e lo abbiamo visto in azione con un ulteriore trailer.

Demeo: PC Edition

Gioco da tavolo e videogioco si incontrano tra mille dungeon in questo titolo, in arrivo su Steam il prossimo 7 aprile.

Dorfromantik

Si tratta di un city builder che sarà prestissimo in accesso anticipato: lo troverete dal2 8 aprile su Steam, Epic e GOG.

Alterborn

Shooter in terza persona che arriverà su PC e PlayStation nel corso del 2023.

Virtual Show Floor

Anche in questo caso è stato lanciato uno showfloor virtuale, che replica quelli delle vere fiere, dove è possibile provare dei videogiochi. Andando su Steam in questo momento, nell’apposita sezione dedicata al Future Games Show, potete testare:

Cursed to Golf

Power Chord

Terror of Hemasaurus

Spirit of the Island

Project Warlock 2

Norco

ABRISS: Build to Destroy

Revolution: The Spark

Helvetii.

L’iniziativa è stata presentata durante l’evento con un trailer.

Sengoku Dynasty

Un titolo di sopravvivenza ad ambientazione feudale giapponese, dove dovrete prendervi cura della protezione di un villaggio mentre la guerra imperversa. Arriva nel 2022 su PC.

Deliver Us Mars

Mostrato con un video in-engine, segue Deliver us the Moon ed è in arrivo su PC, PlayStation e Xbox.

Justice Sucks: Recharged

Se vi piacciono i giochi action/stealth decisamente sopra le righe, sappiate che in questo, ambientato negli anni ’90, il vostro aspirapolvere cercherà vendetta contro di voi e la troverà presto su PC.

Team17

Un trailer dedicato ad alcuni arrivi imminenti del celebre Team17, tra cui:

Sweet Transit

Gord

Ship of Fools

The Unliving

The Serpent Rogue

Trepang 2.

Song of Conquest

Un’avventura a turna sviluppata da Lavaportion e realizzata in pixel art. Sarà in accesso anticipato dal 10 maggio prossimo.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Già testato dal nostro Francesco, il gioco dedicato alla Guerre Stella arriverà il 5 aprile.

Ones to Watch

Una carrellata per segnalare alcuni videogiochi da tenere d’occhio, tra cui:

Sacrifire

Instruments of Destruction

Food Truck Empire

Mythbusters: The Game

Lumote

Evil Wizard

Arcade Paradise

Itorah.

The Cycle: Frontier

Shooter incentrato sulla sopravvivenza in cui dovrete vedervela con un mondo ostile e alieno. Arriverà su PC nel 2022.

The Outbound Ghost

Presentazione di un gioco RPG ispirato da Paper Mario e da Undertale – per tenere le aspettative basse! Arriverà su PC, PlayStation e Xbox.

This Means Warp

Se avete sempre sognato di gestire una vostra nave spaziale, eccoci qui, con tanto di intelligenza artificiale della vostra nave che vi racconterà le vicende del gioco, disponibile ora.

Forever Skies

Un’avventura su delle aeronavi pronte a portarvi in mondi lontani. Arriverà nel 2022 su PC.

Alaskan Truck Simulator

Condurre mezzi pesanti nelle pericolose lande isolate dell’Alaska? Potrete farlo su PC a partire dal 2022.

Immortality

Nuovo videogioco di Sam Barlow (Her Story, Telling Lies), vi porterà a risolvere un mistero composto come ormai abitudine da frammenti video.

Imp of the Sun

In arrivo dal però, questo gioco disponibile già oggi è un action platform in 2D. Lo trovate subito su Steam.

Expedition Zero

Un nuovo video live-action incentrato sulla tensione per il gioco di sopravvivenza, disponibile ora su PC.

Silt

Illustrato a mano, questo gioco di avventura in due dimensioni ha un’atmosfera davvero unica e sfoggia un peculiare non-uso del colore. In arrivo in primavera su PC.

Vampire: The Masquerade – Swansong

Nuova panoramica sul gioco di Big Bad Wolf Studios, che mostra da vicino dialoghi e abilità dei personaggi. Arriva il 19 maggio su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

The Cub

Il mondo è ormai finito e voi dovrete vedervela con sfide platform che non daranno niente per scontato. Il gioco è in arrivo su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Lego Bricktales

Se amate costruire in scenari simil-diorama, tenete d’occhio questa nuova avventura puzzle firmata Lego, in arrivo quest’anno.

E questo è tutto quello che è stato mostrato durante il Future Games Show Spring Showcase 2022.