Xbox vi offre nuovi giochi gratis nel weekend: ci sono grandi open world

Anche per questo fine settimana, Xbox ha deciso di rinnovare l’attesa iniziativa Eventi di giornate di gioco gratuito, grazie alla quale gli utenti della console di casa Microsoft possono usufruire di una selezione di giochi gratis per tutto il weekend.

Ricordiamo che Free Play Days è un’iniziativa riservata in esclusiva agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate e consente di accedere a diverse prove gratuite per un periodo limitato.

Si tratta dunque di una delle tante promozioni che Microsoft rende disponibili per premiare la fedeltà dei propri utenti, che non sono riservate esclusivamente ai videogiochi: segnaliamo infatti che da oggi potrete accedere a tantissimi fumetti Marvel completamente gratis.

I nuovi giochi gratis del fine settimana di Xbox sono già disponibili e sono stati annunciati dalla casa di Redmond: potete vederli tutti nella seguente immagine promozionale.

Questo weekend gli utenti potranno dunque divertirsi con Lost Judgment, Far Cry 6 e Before We Leave, tre giochi gratis disponibili senza costi aggiuntivi per tutta la durata della prova.

Lost Judgment è il sequel dell’amato spin-off di Yakuza a tema investigativo: il detective privato Yagami dovrà risolvere un caso impossibile di due crimini simultanei, unendo la bellissima narrativa noir ai folli combattimenti a cui la serie pubblicata da SEGA ci ha abituato, il tutto in un open world imperdibile per gli amanti della cultura giapponese.

Far Cry 6 è invece l’ultimo capitolo dell’esplosiva saga di Ubisoft, già annunciato gratuitamente anche per altre piattaforme e oggi disponibile in prova anche su Xbox: i giocatori dovranno esplorare e combattere nell’isola tropicale di Yara per fermare il dittatore Antón Castillo, interpretato dall’attore Giancarlo Esposito, in un mondo aperto altamente esplosivo.

Before We Leave è infine un intrigante city builder strategico, ambientato in un gradevole angolo di universo: i giocatori dovranno prendersi cura della propria civiltà e aiutare gli insediamenti a prosperare, usando l’ingegno per superare le sfide di un tempo.

Potete iniziare a scaricare immediatamente i nuovi giochi gratis del weekend Xbox cliccando sui seguenti link, dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login con un account attualmente iscritto a Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold:

Ricordiamo che a partire dalla prossima settimana i giochi non saranno più disponibili gratuitamente: se siete alla ricerca di un gioco da fare vostro per sempre, Xbox sta offrendo in regalo un classico GDR fantasy.

E a proposito di regali, siete ancora in tempo per tentare di vincere due bizzarri controller pelosi Xbox dedicati al nuovo film di Sonic the Hedgehog.