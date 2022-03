Xbox Game Pass è da record: tantissimi Giochi dell’Anno disponibili gratis

I fan hanno ormai imparato ad apprezzare non solo l’enorme quantità dei giochi gratis inclusi su Xbox Game Pass, ma anche la qualità sempre crescente dei titoli scaricabili.

Xbox Game Pass ha infatti incluso sempre più spesso non solo tantissime perle nascoste, che in alcuni casi molti fan non avrebbero probabilmente mai scoperto, ma anche molti dei videogiochi più amati degli ultimi tempi, vincitori di numerosi premi GOTY.

Durante la Game Developers Conference 2022, nella quale è stata annunciata anche un’importantissima novità in arrivo per la grafica su Xbox Series X, Microsoft ha infatti diffuso un dettaglio molto interessante sui titoli inclusi nel proprio servizio in abbonamento.

La casa di Redmond ha infatti comunicato che fin dal suo lancio sono stati inclusi oltre 60 titoli che hanno ricevuto il premio Gioco dell’Anno, tenendo in considerazione i premi assegnati da 30 manifestazioni e testate (via TrueAchievements).

Questo non significa che tutti i giochi gratis sono attualmente disponibili per il download su Xbox Game Pass, ma che durante la loro storia sono stati offerti senza costi aggiuntivi a tutti gli utenti.

La statistica è sicuramente impressionante: considerato che il servizio in abbonamento è stato lanciato cinque anni fa, i numeri ci dicono che gli utenti sono stati potenzialmente in grado di giocare con almeno un GOTY ogni mese fin dal day one.

Joyce Lin di Microsoft ha sottolineato che questa statistica è la dimostrazione non solo della qualità complessiva del catalogo, oltre che della sua quantità, ma sottolinea come anche i creatori di videogiochi più importanti si siano affacciati al servizio negli ultimi anni.

Oltre ai capolavori che fanno parte del team Xbox, sarà infatti impossibile non riconoscere almeno uno dei tanti capolavori che sono disponibili, o lo sono stati, gratis e senza costi aggiuntivi su Game Pass.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft offre non solo tanti giochi gratis, ma anche molti bonus interessanti: l’ultimo di questi vi permetterà di accedere a oltre 30mila fumetti Marvel senza costi aggiuntivi.

Curiosamente, sempre durante questa manifestazione, Microsoft potrebbe anche avere involontariamente anticipato l’esistenza di Spartacus, il Game Pass di Sony.