Xbox Game Pass, starebbe per arrivare un altro gioco gratis (è un big Bethesda)

Xbox Game Pass continua a proporre un notevole quantitativo di giochi gratis per tutti gli abbonati al servizio della Casa di Redmond, visto che settembre non è ancora finito.

Il catalogo Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon) non sembra infatti voler mettere la parola fine, grazie ora all’arrivo di un grande gioco Bethesda.

I primi giochi gratis di settembre non hanno infatti deluso le aspettative, sebbene a quanto pare il meglio deve ancora venire.

Difatti, dopo l’annuncio di un nuovo gioco gratis al day-one, è ora il turno di una notizia che – se confermata – farà la gioia di molti, specie i fan degli sparatutto in soggettiva.

Come riportato anche da Twisted Voxel, Deathloop di Arkane Studios potrebbe arrivare su Xbox Game Pass il 20 settembre 2022, stando alle ultime indiscrezioni.

Durante l’ultimo episodio di The Xbox Two, intitolato ‘PlayStation Cries Over Call of Duty’, Rand e Jez Corden hanno affermato con sicurezza che Deathloop arriverà presto su Xbox Game Pass, e Rand ritiene che ciò avverrà già entro fine mese.

Secondo Rand, c’è la possibilità che Microsoft faccia un annuncio il 15 settembre riguardo all’arrivo del gioco su Xbox Game Pass già la settimana successiva, ossia il 20 settembre. Jez ha dichiarato che ‘scommetterebbe soldi’ su questa eventualità.

Rand ha detto che il gioco apparirà anche su PlayStation Plus Extra il 20 settembre e, quindi, in base alla sua previsione, Microsoft cercherà di portarlo anche sul suo servizio di abbonamento, ovvero Xbox Game Pass, lo stesso giorno. Restiamo quindi in attesa di conferme.

Del resto, le sorprese lato Xbox Game Pass non mancano di certo, sebbene questa notizia riguardi un gioco già di base molto apprezzato.

Ma non solo: la lista di tutti i giochi gratis attualmente confermati per il 2023 lascia intendere che anche il prossimo anno sarà davvero molto ricco per tutti gli abbonati a Game Pass.