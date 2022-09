Game Pass, arriva un nuovo gioco al day-one, per gli appassionati di calcio

La data di uscita di Football Manager 2023, l’ultimo capitolo di una serie da tempo riconosciuta come uno dei migliori giochi manageriali, è stata fissata per novembre di quest’anno.

Sembra proprio che il catalogo Game Pass (trovate l’abbonamento in forte sconto su Amazon) riceverà una bella sorpresa per quanto riguarda l’inclusione del titolo in questione.

Le sorprese lato Xbox Game Pass non mancano di certo, sebbene questa notizia riguardi esplicitamente gli abbonati a PC Game Pass.

Ora, come riportato anche dalla redazione di PC Games N, la nuova edizione di Football Manager è stata presentato ufficialmente grazie a un nuovo trailer di annuncio.

La serie Sports Interactive ha assunto il nome di Football Manager nel 2005, dopo la rottura con Eidos Interactive, l’editore del precedente Championship Manager. Da allora, il gioco è diventato sempre più una garanzia di qualità, ed è considerato uno dei migliori giochi dedicati al calcio in circolazione.

Il trailer di annuncio di Football Manager 2023 presenta alcune delle statistiche più interessanti raccolte durante la stagione 21/22 dai fan di Football Manager 2022, iniziando con la sbalorditiva cifra di 402 milioni di partite totali giocate.

Football Manager 2023 uscirà l’8 novembre 2022 e sarà disponibile su Steam, Epic Games Store e Xbox Store, oltre che su console e dispositivi mobili.

FM23 sarà inoltre disponibile su PC Game Pass fin dal primo giorno, quindi gli abbonati al servizio di Microsoft potranno accedere al gioco senza costi aggiuntivi.

I giocatori possono anche preacquistare il gioco per ottenere il 20% di sconto e l’accesso anticipato, che secondo le stime di SI dovrebbe essere disponibile due settimane prima del rilascio.

Restando in tema, di recente sono stati annunciati anche i primi giochi gratis di settembre, che saranno disponibili nel corso delle prossime settimane su Xbox Game Pass.

Ma non solo: la lista di tutti i giochi gratis attualmente confermati per il 2023 su Xbox Game Pass lascia intendere che i prossimi mesi saranno davvero molto interessanti.