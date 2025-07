La cancellazione di Perfect Dark è stata sicuramente uno shock per molti fan Xbox e non solo: Microsoft ha infatti deciso di chiudere con effetto immediato lo studio di sviluppo, mettendo la parola fine a uno dei reboot più attesi.

E sebbene oggi apprendiamo che quello che sembrava essere un trailer gameplay era stato in realtà costruito ad arte, resta comunque il fatto che la saga originariamente sviluppata da Rare non riceve nuovi capitoli da troppo tempo e sembra ormai destinata a morire.

La notizia è stata uno shock anche per gli attori coinvolti, inclusa ovviamente Alix Wilton Regan, che avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Joanna Dark: come segnalato da Eurogamer, la star ha deciso di chiamare a raccolta i suoi fan sui social, invitandoli a farsi sentire per provare a riportare in vita il franchise.

«Molte persone mi hanno contattato e proposto questa idea sulla bacheca, sul mio telefono e nei miei messaggi privati, quindi lo dico e basta: SPERO CHE VIVIAMO IN UN BEL MONDO. Se volete vedere Perfect Dark sopravvivere, parlate».

Il tutto accompagnato da alcuni hashtag che invitano a riprendere in mano Perfect Dark, nel più classico dei passaparola social, con la speranza di poter fare abbastanza rumore da attirare l'attenzione dei vertici Xbox.

Nel frattempo, non ha nascosto il suo sconforto sui propri social neanche l'attore Elias Toufexis, noto soprattutto per il ruolo di Adam Jensen nella saga di Deus Ex (trovate Mankind Divided a basso prezzo su Amazon) e che avrebbe dovuto partecipare nel reboot, costringendolo a rivedere i propri programmi dopo la notizia della cancellazione.

«Questi giochi che vengono cancellati sono una minaccia costante. Ho avuto diverse giornate di recitazione in Perfect Dark che sono state semplicemente cancellate. Migliaia di dollari su cui contavo e che mi aspettavo, spariti in un istante. ...Adesso ogni volta che faccio un gioco, come director o come attore, devo svegliarmi e sperare che non sia stato cancellato».

Un messaggio trasparente e che non nasconde la frustrazione di chi sta solo cercando di fare il proprio lavoro, ma con un'industria videoludica sempre più in crisi è ormai diventato quasi impossibile trovare certezze.

Ad ogni modo, è difficile immaginare che la petizione avviata dall'interprete di Joanna Dark possa avere successo: personalmente, posso solo sperare che questa non sia stata l'ultima volta che si sia sentito parlare di un ritorno della saga.