Prime Gaming, gioco gratis disponibile da ora (e si va in guerra)

Amazon Prime ha deciso di offrire ai suoi abbonati un nuovo gioco gratis come parte dell’iniziativa Prime Gaming, inclusa nell’abbonamento.

Amazon Prime offre un’ampia occhiata all’intrattenimento a 360 gradi, inclusi ovviamente numerosi videogiochi di successo.

Già i titoli che sono stati resi disponibili i giochi di luglio non erano niente male, tra cui Batman The Enemy Within, di Telltale Games.

Per il mese di agosto appena iniziato, il servizio in abbonamento offrirà ben 8 giochi davvero niente male.

Tra i nuovi titoli gratuiti è disponibile da oggi anche Battlefield V, l’ultimo capitolo della saga sparatutto di DICE e Electronic Arts.

L’FPS è dunque il primo titolo ad essere offerto in regalo agli abbonati Amazon Prime Gaming durante l’ultimo mese estivo.

Si tratta, quindi, dell’occasione ideale per poter recuperare il capitolo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, in attesa dell’uscita del prossimo Battlefield 2042.

Battlefield V sarà quindi disponibile per tutti gli abbonati a partire da oggi, 2 agosto e sarà riscattabile gratis fino all’1 ottobre 2021.

Durante il mese di agosto saranno disponibili altre due avventure grafiche in regalo, ovvero gli storici Secret Files: Tunguska e Lost Horizon 2.

Anche Indiana Jones and the Fate of Atlantis è una perla niente male, essendo una delle avventure grafiche LucasArts più amate di sempre.

Gli altri tre giochi in regalo sono Metamorphosis, A Normal Lost Phone e Another Lost Phone.

Gli iscritti avranno anche la possibilità di recuperare anche un altro capitolo di Battlefield, ma solo per pochi giorni, visto che a partire dal 4 agosto sarà infatti rimosso dal catalogo.

Quella di Amazon non è l’unica iniziativa che permette di riscattare giochi gratuitamente per PC, visto che quella di Epic Games Store resta ancora la più celebre in assoluto.

Infine, avete già visto i nuovi titoli PlayStation Now di agosto (davvero niente male)?