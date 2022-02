Xbox Game Pass, addio polemiche: disponibile un “nuovo” gioco gratis

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass sono stati protagonisti di una spiacevole disavventura negli ultimi giorni: uno dei giochi gratis inizialmente promessi al day one era ancora impossibile da riscattare.

Questo, almeno, fino ad oggi: finalmente la prima campagna di CrossfireX, il nuovo sparatutto uscito ufficialmente il 10 febbraio, adesso è effettivamente giocabile gratuitamente anche da tutti coloro sono in possesso di Xbox Game Pass.

A causa di un bug era infatti impossibile riuscire a giocarci: la situazione aveva però generato molte polemiche in rete, dato che gli sviluppatori non avevano ancora dato alcun aggiornamento sulla risoluzione del problema.

Questo titolo al momento ha fatto discutere più per via del suo controverso lancio che per le effettive qualità dello stesso, dato che anche la scelta di rendere gratis solo una delle due campagne ha creato non poche polemiche.

In ogni caso, come riportato da Pure Xbox (via Game Rant), dopo quasi una settimana dal lancio la campagna Operation Catalyst è finalmente disponibile gratuitamente per gli abbonati, proprio come promesso poche ore prima del day one.

Gli utenti interessati a provare con mano la campagna realizzata con la collaborazione di Remedy Entertainment, autori del bellissimo Control, potranno dunque farlo accedendo alla pagina ufficiale.

Un bug chiedeva infatti anche agli utenti abbonati di acquistare la campagna Operation Catalyst, ma adesso sarà finalmente possibile riuscire a scaricarla senza costi aggiuntivi:

Considerando che è passato molto tempo dal day one e l’assenza di comunicazione da parte degli sviluppatori, molti utenti potrebbero aver già perso interesse nei confronti del titolo o averlo addirittura disinstallato: nel caso siate ancora curiosi di provarlo, da oggi potrete dunque approfittare di un «nuovo» gioco gratis, seppur con qualche giorno di ritardo.

Ricordiamo che la seconda campagna di CrossfireX non fa però parte della promozione e resterà disponibile solo a pagamento: il multiplayer resterà invece free-to-play per tutti, anche in assenza dell’abbonamento.

A proposito di giochi gratis, vi ricordiamo che a partire da oggi potete già scaricare due nuovi regali offerti con Games With Gold.

A febbraio arriveranno inoltre tanti altri giochi gratis importanti su Xbox Game Pass: uno dei più belli sarà disponibile già da domani al day one.

Purtroppo, questo renderà necessario dover compiere alcuni sacrifici: Microsoft ha già svelato quali giochi dovremo salutare alla fine del mese, e tra questi c’è una produzione Square Enix molto amata.