Xbox Game Pass, nuova ondata di giochi gratis: ce n’è anche uno (bellissimo) dal day-one

L’annuncio era nell’aria e non ha tardato ad arrivare: poco fa, Microsoft ha ufficializzato la nuova carrellata di videogiochi inclusi nel suo Xbox Game Pass per il mese di febbraio.

Le voci ci avevano già suggerito alcuni dei nomi che avremmo potuto vedere, che sono stati effettivamente confermati. La grande notizia è allora che potrete giocare Total War: Warhammer III, premiatissimo anche dalla recensione del nostro veterano Daniele Spelta, su Xbox Game Pass fin dal suo imminente day-one, atteso per il 17 febbraio.

Di seguito, allora, i giochi che sono stati annunciati oggi come in arrivo su Xbox Game Pass:

Total War: Warhammer III – PC – 17 febbraio

– PC – 17 febbraio Lawn Mowing Simulator – Xbox One – 17 febbraio

– Xbox One – 17 febbraio Madden NFL 22 – console e PC – 17 febbraio

– console e PC – 17 febbraio Roboquest (game preview) – PC – 22 febbraio

(game preview) – PC – 22 febbraio Galactic Civilizations III – PC – 24 febbraio

– PC – 24 febbraio Super Mega Baseball 3 – console – 24 febbraio

– console – 24 febbraio Alice: Madness Returns – PC – 28 febbraio

Total War: Warhammer III sarà su Game Pass dal day-one

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft, vi ricordiamo, permette di pagare un abbonamento mensile a quota fissa per accedere a una libreria di videogiochi on demand che, in molti casi, è possibile sfogliare direttamente in cloud. Questo significa che potete giocare a prescindere dalla potenza del vostro dispositivo, con perfino l’accesso a giochi Xbox Series X direttamente da Xbox One.

Il servizio, che è alla base della strategia di capillarità del gigante di Redmond di cui abbiamo ampiamente discusso, vede l’aggiunta mensile di videogiochi sempre nuovi e include le produzioni first-party di Microsoft. Questo, però, comporta anche delle uscite del catalogo: quelle imminenti le abbiamo discusse proprio questa mattina, con anche un grande nome firmato Square Enix arrivato ai saluti.

Rimaniamo ora in attesa di future novità per gli ulteriori giochi che arriveranno sul servizio in vista del mese di marzo, che non tarderanno ad essere a loro volta resi noti.