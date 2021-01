Xbox Game Pass, un amatissimo titolo torna nel 2021: i candidati

Nel 2021, Xbox Game Pass vedrà il ritorno di un amatissimo titolo che è stato disponibile per qualche tempo sul servizio ma è stato rimosso come parte delle rotazioni mensili del servizio a pagamento.

A rivelarlo è stato l’account ufficiale di Xbox DACH, la divisione del gaming di Microsoft che si occupa di Germania, Austria e Svizzera.

Auch 2021 ist auf Melissa verlass! pic.twitter.com/AkXE3ZcipD — Xbox DACH (@XboxDACH) January 1, 2021

Considerando che l’accordo di acquisizione tra Microsoft e Bethesda sarà chiuso nel giro di pochi mesi, è molto probabile che si tratti di una produzione dell’etichetta del Maryland.

Tra i rientranti potrebbero esserci, già a stretto giro, Fallout 4 e DOOM (2016), visto che la descrizione fornita da Xbox DACH calza a pennello su di loro.

Del resto, Microsoft aveva già mostrato una patch che consentirà a Fallout 4 di girare a 60fps persino su Xbox Series S, e la sua uscita fornirebbe un assist ideale per il ritorno dell’RPG post-apocalittico su Xbox Game Pass.

La descrizione è calzante anche su due titoli meno papabili ma comunque da tenere in considerazione, ovvero GTA V e Red Dead Redemption 2.

Gli open world di Rockstar Games si sono dati il cambio nel corso del 2020 ma, per via dei costi che sarebbero richiesti per una nuova inclusione nel servizio, appaiono più difficili.

Che il 2021 sarà un anno importante per la libreria on demand, ad ogni modo, si era capito già nei giorni che hanno chiuso lo scorso anno, in cui si è iniziato a parlare con convinzione crescente dell’arrivo di Ubisoft+ nel tier Ultimate.