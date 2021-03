Xbox Game Pass, nuovi giochi in arrivo questa settimana: c’è Undertale

L’immenso catalogo di Xbox Game Pass continua ad espandersi ulteriormente e sembra non avere intenzione di fermarsi, nonostante i recenti annunci.

Non è infatti una sorpresa come l’abbonamento sia uscito notevolmente rinforzato dall’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, con ben 20 giochi che si sono uniti alla scelta di titoli scaricabili.

Inoltre, nella giornata di ieri è stato confermato che anche un altro grande titolo verrà reso presto disponibile su Xbox Game Pass, fin dal day-one.

Come riportato da GamesRadar, le sorprese non sono certo finite qui, perché sono in arrivo altri grandi titoli che verranno resi disponibili agli abbonati.

Il primo di questi è Undertale, l’innovativo gioco di ruolo realizzato da Toby Fox che già da oggi è stato reso disponibile nuovamente su PC.

Inoltre, sempre nella giornata odierna, arriverà anche una nuova versione del gioco realizzata per Xbox, che includerà contenuti esclusivi e che, per questo motivo, non sarà compatibile con i salvataggi del titolo PC.

Questa settimana verrà poi reso disponibile su Xbox Game Pass anche un altro titolo: come dichiarato dagli stessi autori tramite il proprio profilo Twitter, si tratta di Empire of Sin.

Don your fedora and get ready to hit the streets of Chicago, boss – Empire of Sin will be available on @XboxGamePass on March 18th! Get the scoop here: https://t.co/UUSA5YTysf pic.twitter.com/jFis0Oirnj

— Empire of Sin (@EmpireOfSinGame) March 13, 2021