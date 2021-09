Xbox Game Pass, 7 giochi lasciano il servizio (e ci sono due big)

Durante la giornata odierna sono arrivati i nuovi giochi di Xbox Game Pass di settembre, otto nuovi titoli con cui divertirsi, incluso un capitolo di una saga molto amata.

Chiunque abbia un abbonamento al servizio può quindi mettere mano a una valanga di titoli non indifferenti, aggiornati di mese in mese in maniera costante.

Parliamo infatti di una compagnia che vuole espandersi sempre di più, guardando anche al lontano (e per ora mai così veramente redditizio) Giappone.

Oltre alle novità proposte oggi, il catalogo Xbox ha dalla sua una varietà di giochi davvero invidiabile, nonostante col passare delle settimane alcuni titoli debbano giocoforza abbandonare il servizio.

Come accennato poco sopra, per ogni titolo aggiunto capita che una certa selezione sia invece costretta a lasciare presto la libreria di Xbox Game Pass.

Annunciato il 29 luglio 2021, Forza Motorsport 7 lascerà infatti il catalogo il 15 settembre, mentre due giorni prima sarà il turno di Red Dead Online di Rockstar Games.

Poco sotto, l’elenco completo dei giochi che verranno rimossi dal servizio Game Pass durante il mese di settembre.

13 settembre

Red Dead Online (Cloud e Console)

15 settembre

Company of Heroes 2 (PC)

Disgaea 4 (PC)

Forza Motorsport 7 (Cloud, Console e PC)

Hotshot Racing (Cloud e Console)

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Cloud, Console e PC)

Thronebreaker: The Witcher Tales (Cloud e Console)

Ricordiamo anche che, dopo aver proposto l’iniziativa in altri mercati, Microsoft ha aperto i cancelli di Xbox All Access anche per l’Italia.

Inoltre, proprio in questi giorni, la Casa di Redmond ha regalato un altro videogioco all’interno di Xbox Game Pass (l’avete già scaricato?).

Infine, avete letto anche che un’esclusiva Xbox sarebbe costata 100 milioni (prima di passare anche su piattaforma PlayStation)?