Un’esclusiva Xbox sarebbe costata 100 milioni (prima di passare a PlayStation)

La guerra delle esclusive è sempre stato un tema molto delicato e discusso, specie quando si parla delle “rivali” PlayStation e Xbox.

Prima ancora di Xbox Game Pass e PlayStation Plus, tra piattaforme si è sempre giocata sul campo dei titoli in esclusiva.

Considerando che si parla ancora molto di titoli in esclusiva, come testimoniato ad esempio anche dal “caso” Starfield di Bethesda, l’argomento è sempre stato di dominio pubblico.

Rise of the Tomb Raider è il secondo capitolo della trilogia dedicata alle origini di Lara, gioco pubblicato nel novembre del 2015 su Xbox One (su PC arrivò solo due mesi più tardi).

Lara Croft.

I giocatori PlayStation 4 dovettero attendere fino al mese di ottobre del 2016 per poter mettere le mani sul gioco, per via di un accordo di esclusività a tempo sicuramente molto importante per la Casa di Redmond.

A circa sei anni di distanza dal lancio del secondo capitolo del reboot di Tomb Raider su Xbox One, sarebbero ora emersi alcuni interessanti retroscena circa l’accordo di collaborazione tra Microsoft e Square Enix.

Xbox avrebbe infatti deciso di pagare la cifra record di 100 milioni di dollari per assicurarsi il periodo di esclusività di Rise of the Tomb Raider.

Poco più in basso, alcuni screen che confermerebbero la notizia (via Metro.co.uk):

Rise of the Tomb Raider exclusivity deal with Microsoft was worth $100 million.

Other stuff. pic.twitter.com/BH6TkhI9eL — Timur222 (@bogorad222) August 30, 2021

L’informazione è trapelata dal profilo LinkedIn di Fabien Rossini, strategic planning and corporate development director per Square Enix.

Rossini cita infatti di aver negoziato l’accordo da 100 milioni di dollari per l’esclusività del gioco con Microsoft, sebbene la cosa non è ancora stata confermata in via ufficiale né dal colosso di Redmond né dal publisher del gioco.

Curioso come tempo addietro l’analista Michael Patcher parlò di un accordo da appena 20 milioni di dollari, una cifra davvero irrisoria se paragonata a quella portata alla luce da Rossini.

