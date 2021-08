Xbox vi regala un nuovo gioco gratis: un divertente gestionale fantasy

Gioco gratis? Sì! Gli utenti Xbox oggi possono festeggiare, perché potranno scaricare un nuovo gioco gratis: un divertente gestionale fantasy.

Il titolo in questione potrà essere scaricato esclusivamente dai giocatori che sono attualmente in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold, trattandosi di un bonus aggiuntivo per Games With Gold.

Proprio di recente, a proposito di giochi gratis, è stato divulgato un leak dei giochi gratuiti che arriveranno su PlayStation Plus a settembre.

E di recente, per celebrare il debutto della serie, su Epic Games Store è stato reso gratuito il terzo capitolo di Saints Row.

Il gioco gratis per Xbox che si potrà scaricare è A World of Keflings, ed è disponibile da ora.

A World of Keflings è un city-builder sviluppato da NinjaBee per Xbox Live Arcade, uscito originariamente nel 2010. Si tratta di un sequel di A Kingdom of Keflings, del 2008, sempre uscito sulle vecchie generazioni Xbox.

Certo non sarà Saints Row the Third Remastered, parlando di un altro gioco gratis recente, ma è comunque un titolo molto divertente.

La notizia dal Microsoft Store fa notare come il gioco possa essere scaricato dallo store sudafricano, ma non del tutto.

Abbiamo provato a scaricare il gioco gratis, con un account munito di Xbox Live Gold ovviamente, e possiamo assicurarvi che funziona anche sul nostro territorio.

Per verificare voi stessi vi basterà collegarvi a questo indirizzo con un account iscritto all’abbonamento della piattaforma Microsoft, e scaricare.

Se non vi accontenate del gioco gratis in questione, lo Store Xbox è invaso da saldi di ogni tipo, fateci un salto!

E su PC, tramite app Xbox, si giocherà parecchio e molto bene con l’arrivo di Windows 11, il sistema operativo perfetto per il gaming a detta di Microsoft.

Sempre Xbox oggi celebra anche un altro interessante annuncio: arriva Xbox All Access, interessante abbonamento di cui vi abbiamo parlato in giornata.