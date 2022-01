Xbox Game Pass, 6 nuovi giochi gratis da oggi (e c’è Hitman)

Xbox Game Pass, il noto catalogo in abbonamento targato Microsoft, si prepara a offrire ai suoi abbonati ben 6 nuovi giochi completamente gratis.

Grazie anche e soprattutto a un prezzo mensile davvero molto interessante, il servizio permette infatti di giocare ad una libreria sempre più ricca di titoli, anche al Day One.

E se in questi giorni si è iniziato a parlare nuovamente del “rivale” di Game Pass targato PlayStation, i nuovi titoli disponibili da ora non mancheranno di saziare la fame dei giocatori.

Del resto era stato svelato in anticipo quali saranno i prossimi giochi gratis di Xbox Game Pass in arrivo per il mese di gennaio, alcuni dei quali davvero sorprendenti.

Ora, dopo aver reso disponibili Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition e Nobody Saves the World, Xbox ha rilasciato altri sei titoli di un certo spessore.

Tra i giochi disponibili durante la giornata odierna, 20 gennaio 2022, troviamo la bellissima Hitman Trilogy, oltre a Rainbow Six Extraction e Windjammers 2, questi ultimi due al Day One.

Poco sotto, la lista completa dei nuovi giochi disponibili da ora sul catalogo Game Pass di Xbox:

Hitman Trilogy (Cloud, Xbox e PC)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Cloud, Xbox e PC) – Day One

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Deluxe Edition (PC)

Windjammers 2 (Cloud, Xbox e PC) – Day One

Pupperazzi (Cloud, Xbox e PC) – Day One

Death’s Door (Cloud, Xbox e PC)

Microsoft Store ha in ogni caso da poco svelato anche quali giochi dovremo salutare lungo tutto il 2022 e nel 2023, cosa questa che rattristerà un bel po’ di giocatori.

Ma ci sono anche buone notizie: a breve dovrebbero arrivare tantissimi giochi Activision Blizzard, dopo l’acquisizione della compagnia da parte del colosso di Redmond.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche di tenere d’occhio anche le ultime offerte di Xbox Store, visto che al suo interno potete trovare delle chicche davvero niente male.