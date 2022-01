Il Game Pass PlayStation avrà giochi al Day One? Qualcuno ne è certo

Da mesi si parla della possibilità, neanche troppo remota, che PlayStation possa presto rispondere allo strapotere di Xbox Game Pass con un servizio del tutto simile, pensato per l’occasione.

La notizia era giunta a ridosso di alcune critiche al PlayStation Plus, ed è probabile che con Spartacus (nome non ancora ufficiale) Sony voglia davvero scendere in campo con l’artiglieria pesante.

Del resto, già la cosa emersa durante i primi giorni di dicembre dello scorso anno aveva fatto molto discutere sia i fan che gli addetti ai lavori.

Senza contare che pochi giorni fa le catene di negozi di videogiochi del Regno Unito hanno reso noto di essere pronte a riconsegnare le carte prepagate PS Now, suggerendo una fusione con PS Plus.

Ora, come riportato da IGN US (via VGC ), il boss di Microsoft Phil Spencer ha dichiarato che si aspetta che PlayStation segua le orme di Xbox quando si tratterà di lanciare il “rivale” di Game Pass.

Spencer ha infatti reso noto che un servizio simile a Game Pass di Sony sia inevitabile e che si aspetta che quest’ultimo renda disponibili le nuove uscite al Day One, proprio come accade su Xbox.

Non voglio sembrare saccente, ma penso che la risposta giusta sia permettere ai tuoi utenti di giocare ai giochi che desiderano giocare, dando loro la scelta su come costruire la loro libreria. Essere trasparenti con loro anche per quanto riguarda i piani in termini di iniziative PC e cross-gen, oltre a molto altro. Così, quando sento altri pensare a cose come Game Pass o approdare su PC, ha senso per me perché penso che sia la risposta giusta.

Secondo i documenti riportati inizialmente da Bloomberg, il nuovo servizio ha il nome in codice Spartacus e fonderà gli attuali PlayStation Plus e PlayStation Now, eliminando gradualmente l’ultimo.

Il (presunto) lancio è previsto per PS4 e PS5 durante questa primavera e sarà strutturato su tre livelli di abbonamento, nonostante al momento manchi ancora una conferma ufficiale da parte di Sony.

