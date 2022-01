Xbox Game Pass “svela” i giochi gratis a cui dire addio nel 2022 e nel 2023

Una delle principali lamentele dei giocatori su Xbox Game Pass è sempre stata l’impossibilità di sapere con netto anticipo quando un gioco avrebbe lasciato il servizio in abbonamento, venendo svelato soltanto un paio di settimane prima.

Dato l’ampio catalogo di giochi gratis disponibili su Xbox Game Pass Ultimate, questo ha spesso reso più difficoltosa l’organizzazione degli utenti, anche tenendo conto che spesso alcuni titoli sono semplicemente troppo lunghi da poter essere completati nel breve tempo a disposizione.

Nonostante non siano ancora stati svelati ufficialmente gli ultimi titoli da salutare, dopo aver detto già addio pochi giorni fa a ben 6 giochi, sembra che Microsoft Store si sia aggiornato con una novità importante proprio in tal senso.

L’utente Twitter Alias79514632 ha infatti scoperto che cercando un gioco sull’app, se questo sarà disponibile su Xbox Game Pass, spesso mostrerà anche la data di scadenza, al termine della quale sarà rimosso dal catalogo.

Anche TrueAchievements ha indagato ed ha scoperto che effettivamente Microsoft Store mostra la data in cui terminerà lo sconto del 20% sui determinati titoli in catalogo: si tratta di un’offerta riservata a tutti i giochi gratis che gli utenti volessero decidere di acquistare.

Questo significa che se il titolo è effettivamente presente anche all’interno dell’app, sembra sia possibile scoprire in anticipo quando il gioco dovrà lasciare Xbox Game Pass Ultimate, permettendo ai giocatori di prepararsi per l’addio.

Xbox Game Pass: i giochi gratis che lasceranno nel 2022 e nel 2023

Di seguito vi riepilogheremo tutti i giochi gratis che, stando alle informazioni del Microsoft Store, sarebbero stati confermati in uscita su Xbox Game Pass Ultimate, svelando anche le rispettive date di uscita: potrebbero comunque esserci altri titoli assenti da questa lista.

Yakuza 3 Remastered (Windows) – 31 gennaio 2022

– 31 gennaio 2022 Yakuza 4 Remastered (Windows) – 31 gennaio 2022

– 31 gennaio 2022 Yakuza 5 Remastered (Windows) – 31 gennaio 2022

– 31 gennaio 2022 A Plague Tale: Innocence (Windows) – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Control (Windows) – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 The Medium – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Final Fantasy XII The Zodiac Age (Windows) – 16 febbraio 2022

– 16 febbraio 2022 Alien: Isolation (Windows) – 1 marzo 2022

– 1 marzo 2022 Yakuza 6: The Song of Life (Windows) – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Octopath Traveler – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Outriders – 1 aprile 2022

– 1 aprile 2022 Dragon Quest Builders 2 – 1 maggio 2022

– 1 maggio 2022 Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Windows) – 16 maggio 2022

– 16 maggio 2022 Yakuza: Like a Dragon – 16 giugno 2022

– 16 giugno 2022 Dark Alliance – 7 luglio 2022

– 7 luglio 2022 Children of Morta – 16 luglio 2022

– 16 luglio 2022 Hades – 16 agosto 2022

– 16 agosto 2022 Resident Evil 7 Biohazard – 1 settembre 2022

– 1 settembre 2022 Final Fantasy XIII (Windows) – 1 settembre 2022

– 1 settembre 2022 Back 4 Blood – 16 ottobre 2022

– 16 ottobre 2022 Stardew Valley (Windows) – 1 dicembre 2022

– 1 dicembre 2022 Final Fantasy XIII-2 (Windows) – 1 dicembre 2022

– 1 dicembre 2022 Overcooked! 2 (Windows) – 16 dicembre 2022

– 16 dicembre 2022 Among Us – 16 dicembre 2022

– 16 dicembre 2022 Outer Wilds – 1 gennaio 2023

– 1 gennaio 2023 Gorogoa – 1 gennaio 2023

– 1 gennaio 2023 Dragon Quest XI S: Echi di un’Era Perduta – Definitive Edition – 1 gennaio 2023

– 1 gennaio 2023 Scarlet Nexus – 1 gennaio 2023

– 1 gennaio 2023 Injustice 2 (Windows) – 16 gennaio 2023

Si tratta di alcuni dei giochi più importanti disponibili su Xbox Game Pass Ultimate, tra i quali sarebbero già stati svelati in anticipo anche gli imminenti titoli a cui dire addio.

Dopo aver infatti salutato i primi tre capitoli della saga, adesso sarebbe il turno delle versioni remastered di Yakuza 3, 4 e 5: subito dopo toccherebbe però a pezzi da novanta come Control e The Medium, con il titolo Remedy in particolare che rappresenta una grande perdita. Anche quello di Hades non è certamente da sottovalutare come addio, anche se ne dovrebbe riparlare solamente ad agosto.

Per scoprire se i dati di Microsoft Store siano accurati o meno, non resta che aspettare un annuncio ufficiale da parte della casa di Redmond: se dovessero essere presenti i primi titoli della lista, questo significherà con molta probabilità che le date di uscita da Xbox Game Pass Ultimate saranno state confermate.

Purtroppo sono dei sacrifici necessari per poter garantire un catalogo sempre crescente di nuovi giochi gratis, che proprio a gennaio sembra aver dato il meglio di sé.

Tra l’altro, la lista di titoli gratuiti a gennaio si è appena allungata con un nuovo regalo a sorpresa, disponibile da oggi fin dal day-one.