Xbox Game Pass, 5 giochi gratis lasciano oggi il servizio

Sappiamo che i servizi in abbonamento, come Xbox Game Pass, sono fatti di costanti entrate e uscite: mentre alcuni giochi, come i first party di casa Microsoft, sono destinati a rimanere sempre disponibili nel catalogo – perché ne rappresentano il fiore all’occhiello – ci sono altre produzioni third party che non sono più accessibili dopo un determinato periodo.

È anche il caso di cinque giochi che lasciano Xbox Game Pass, oggi, 15 agosto. Se, quindi, non avete fatto in tempo a giocarci, purtroppo avete ben poco tempo per recuperarli prima che vengano rimossi. Pur avendo l’abbonamento attivo, infatti, i titoli che escono dalla libreria non sono più eseguibili, a meno che non si proceda ad acquistarli in modo definitivo.

Il nostro Domenico Musicò aveva riflettuto su questo malus dei servizi in abbonamento per giocare i videogiochi, in cui potrebbe capitare di abbonarsi per recuperare qualcosa e poi vederlo rimosso prima di essere riusciti effettivamente a mettere mano a tutto ciò che si voleva recuperare.

Anche Curse of the Dead Gods saluta Xbox Game Pass

In ogni caso, i giochi che lasciano Xbox Game Pass oggi (thanks PureXbox) sono:

Boyfriend Dungeon (PC, Console, Cloud)

(PC, Console, Cloud) Curse of the Dead Gods (PC, Console, Cloud)

(PC, Console, Cloud) Library of Ruina (PC, Console, Cloud)

(PC, Console, Cloud) Train Sim World 2 (PC, Console, Cloud)

(PC, Console, Cloud) Starmancer (PC)

Nel caso di Train Sim World 2, vale anche la pena sottolineare che la rimozione è dovuta all’arrivo in catalogo del successivo Train Sim World 3, quindi niente panico per gli amanti di treni e ferrovie virtuali!

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che, a fronte del pagamento di una quota fissa, permette di accedere a una libreria di videogiochi on demand. È stata lanciata anche la versione per computer, PC Game Pass. Inoltre, con l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Instant Gaming) i giocatori possono accedere sia a quello console che a quello per PC, approfittando anche della possibilità di giocare in cloud.

In quel caso, non è necessario nemmeno possedere una console Xbox o un PC da gaming: basterà uno smart device su cui gira l’app, o una smart TV compatibile, per giocare semplicemente sfruttando la propria connessione.