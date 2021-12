Xbox Game Pass, 4 nuovi giochi verranno annunciati ai The Game Awards

I The Game Awards sono ormai prossimi, andranno a chiudere l’annata videoludica e, a quanto pare, ci forniranno tanti annunci che riguardano anche Xbox Game Pass.

Il servizio in abbonamento per Xbox e PC ha rivoluzionato la percezione di molti giocatori, e per tanti rappresenta il futuro dei videogiochi.

Proprio in questo mese, Xbox Game Pass ha dato il meglio di sé perchè a dicembre saranno ben 12 i nuovi videogiochi inseriti nel catalogo.

Durante l’evento organizzato da Geoff Keighley saranno molti gli annunci che dobbiamo aspettarci, e più della metà riguarderanno videogiochi inediti.

Geoff Keighley ha promesso tantissimi annunci, e ci ha convinto che dovremmo rimanere svegli per seguire i The Game Awards 2021 (a proposito, potete farlo in nostra compagnia) perché ci sarà da divertirsi.

E, tra una comparsata di Elden Ring e l’altra, i videogiochi che vedremo durante la manifestazione coinvolgeranno anche Xbox Game Pass.

L’indiscrezione è stata lanciata tramite Twitter direttamente dall’account ufficiale che, ricordandoci i giochi che arriveranno al day one nel catalogo.

Oltre a questo, il post ha lasciato intendere che durante i The Game Awards ci saranno ben quattro titoli annunciati.

Thank you, Melissa pic.twitter.com/shmfYt5tCo — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) December 6, 2021

E, per aggiungere altra benzina sul fuoco, i quattro titoli annunciati durante i The Game Awards 2021 usciranno al day one.

A questo punto ci sono ulteriori motivi per collegarsi alle 02.00 del 10 dicembre per seguire l’evento che, oltre a dirci quali saranno i migliori videogiochi dell’anno, ci permetterà di fare una lista della spesa virtuale.

Un evento che si potrà seguire in tanti modi, tra cui anche un Metaverso creato per l’occasione in collaborazione con Geoff Keighley.

Nel frattempo, a dicembre, Xbox Game Pass ha dovuto rinunciare a sette titoli: ecco i videogiochi che non trovate più sul catalogo.

Da qualche giorno è arrivata anche la risposta di Sony, grazie ad uno scoop clamoroso di Jason Schreier.