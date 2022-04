Xbox Game Pass, 4 nuovi giochi gratis da ora (c’è un grande RPG fantasy)

Pochi giorni fa sono stati confermati i giochi gratis che sono in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà del mese di aprile, una lista di titoli davvero molto interessante.

Tutti gli abbonati al servizio (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) avranno infatti di che gioire in questi giorni.

La notizia era stata confermata attraverso il sito ufficiale di Xbox, ufficializzando quindi le indiscrezioni trapelate nei giorni precedenti.

Oggi, 7 aprile, è quindi il giorno in cui verranno rilasciati ben quattro giochi gratuiti in catalogo, alcuni dei quali davvero molto interessanti.

Più in particolare, i giochi resi disponibili da oggi sono Dragon Age 2, Plants Vs Zombies: Garden Warfare, Star Wars Squadrons e Chinatown Detective Agency.

Il primo non ha certo bisogno di presentazioni, trattandosi del gioco di ruolo d’azione sviluppato da Bioware e pubblicato da Electronic Arts, mentre il secondo è il folle sparatutto in terza persona, sviluppato da PopCap Games.

A seguire, Star Wars Squadrons è il bellissimo sparatutto con navicelle spaziali ambientato nell’universo creato da George Lucas, mentre il quarto e ultimo gioco è un suggestivo titolo di avventura punta e clicca sviluppato da General Interactive Co..

Poco sotto, la lista dei prossimi giochi in arrivo su Xbox Game Pass:

Life is Strange: True Colors (Cloud, Console, PC) 12 aprile

Panzercorps 2 (PC) 12 aprile

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos (PC) 12 aprile

Lost in Random (Cloud, Console, PC) 14 aprile

Sempre parlando di giochi gratis lato Xbox, non dimenticatevi di riscattare i nuovi regali di Games With Gold per il mese di aprile.

Ma non solo: anche Nintendo Switch Online ha svelato il prossimo gioco gratis in arrivo esclusivamente per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo.

Infine, Steam ha deciso di fare a tutti i suoi utenti una graditissima sorpresa, visto che è possibile riscattare gratis un nuovo gioco fantasy, senza alcun costo aggiuntivo.