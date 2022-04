Steam vi regala un nuovo gioco gratis: è un popolare open world fantasy

Steam ha deciso di fare a tutti i suoi utenti una graditissima sorpresa: per un periodo limitato è infatti possibile riscattare gratis un nuovo gioco fantasy, senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di Black Desert, un MMO open world già incluso all’interno dell’abbonamento Xbox Game Pass – l’abbonamento con un grande catalogo di giochi gratis che potete ricaricare comodamente su Amazon – ma che da oggi potrà essere vostro su PC per sempre e senza alcuna iscrizione.

Insieme alle ultime follie di metà settimana disponibili sullo store, Valve ha dunque voluto dare spazio anche a questo gradito regalo, imperdibile per tutti gli amanti dei giochi multiplayer.

Normalmente il titolo è acquistabile a soli 9.99€, ma per circa una settimana a partire da oggi potrete aggiungere Black Desert al vostro account con un semplice clic e senza alcun esborso economico.

Black Desert si è fatto apprezzare dagli appassionati degli MMO non solo per via di un bellissimo mondo fantasy da esplorare, ma anche grazie alle ampie possibilità di personalizzazione del personaggio e delle numerose attività da svolgere.

Oltre agli immancabili combattimenti potrete infatti decidere di dedicarvi a pesca, agricoltura, commercio e tante altre operazioni: non potranno poi mancare le guerre in PvP su ampia scala, dove dovrete dimostrare tutte le vostre abilità.

Per poter approfittare di questa promozione e iniziare a scaricare gratis da subito Black Desert, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e cliccare sul pulsante «Aggiungi all’account».

Se l’operazione andrà a buon fine, potrete consultare immediatamente il vostro catalogo di giochi e iniziare a scaricare l’MMO fantasy sul vostro dispositivo: l’offerta resterà valida fino a mercoledì 13 aprile alle ore 10.00, dunque vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Steam è sicuramente uno degli store PC più popolari di sempre, utile dunque anche per analizzare l’andamento degli ultimi giochi disponibili sul mercato: l’ultima release importante è sicuramente LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, che ha avuto un debutto stellare che ha frantumato ogni record.

Se siete curiosi di scoprirne di più sull’ultimo adattamento a mattoncini di Guerre Stellari, potete sempre consultare la nostra video recensione.