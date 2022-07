PlayStation Plus, disponibili da ora i nuovi giochi gratis di luglio

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus, i primi offerti ufficialmente nel nostro territorio dopo il passaggio al nuovo servizio in abbonamento.

Anche per il mese di luglio sarà dunque possibile accedere a tre giochi in omaggio, che potranno essere riscattati da tutti gli abbonati: basterà infatti essere iscritti al solo abbonamento Essential per poterli aggiungere alla nostra raccolta (potete iscrivervi acquistando PSN Card con download immediato su Amazon)

Significa che da questo momento non è più possibile riscattare i titoli in omaggio a giugno, essendo stati ufficialmente sostituiti dalla nuova raccolta di giochi gratis.

Potrete però divertirvi con la nuova selezione del mese, particolarmente interessante anche per il ritorno di una leggenda del genere platform.

I giochi gratis offerti a partire da oggi 5 luglio sono infatti Crash Bandicoot 4 It’s About Time, The Dark Pictures Anthology Man of Medan e Arcadegeddon, con quest’ultimo che sarà disponibile già durante il day one.

Potete procedere immediatamente al riscatto dei nuovi giochi gratis accedendo direttamente alla pagina ufficiale tramite la vostra console o, in alternativa direttamente dal vostro browser attraverso i seguenti link:

Non dovrete fare altro che selezionare la versione «inclusa» nel vostro abbonamento e aggiungerla alla vostra raccolta, dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login con un account iscritto a PlayStation Plus.

Se avrete eseguito correttamente l’operazione, i nuovi giochi gratis saranno automaticamente associati al vostro account e potrete scaricarli tutte le volte che vorrete, a patto naturalmente di possedere ancora almeno un’iscrizione a Essential.

Tutti i nuovi giochi gratis saranno disponibili fino a martedì 2 agosto alle ore 11.00, giornata in cui saranno disponibili i nuovi omaggi per gli abbonati: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno annunciati ufficialmente.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che nel mese di luglio lasceranno ufficialmente il catalogo due giochi gratis, il primo dei quali ha detto addio proprio oggi.