Xbox Free Play Days, giochi gratis nel weekend (c’è un open world)

Anche per questo fine settimana, Xbox ha deciso di dare il via alle giornate di gioco gratuito, grazie alla quale gli utenti potranno scaricare e giocare gratis a diversi titoli selezionati per tutto il weekend.

I Free Play Days sono disponibili esclusivamente per i giocatori in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Questo senza contare che solo ieri il catalogo Game Pass si è arricchito con l’ultima infornata di giochi previsti durante il mese di ottobre.

Vero anche che alcune ore fa Discord e Xbox hanno annunciato una nuova collaborazione che permette di accedere a due mesi gratis di Game Pass Ultimate.

Ora, come riportato anche da GameRant, Microsoft ha scelto i giochi che questo weekend faranno parte dei Free Play Days.

L’iniziativa sarà valida solo ed esclusivamente da ora e fino al prossimo lunedì 1 novembre 2021, alle ore 8:59 (in base al fuso orario del nostro paese).

Ecco, poco sotto, i giochi giocabili gratuitamente questo weekend:

Biomutant

PGA Tour 2K21

Hunting Simulator 2

Biomutant è il celebre action RPG a mondo aperto uscito nei negozi a inizio 2021, sviluppato da Experiment 101 e pubblicato da THQ Nordic.

Il secondo, ovvero PGA Tour 2K21, è invece un videogioco sportivo dedicato al golf sviluppato da HB Studios e pubblicato da 2K Sports.

Hunting Simulator 2 è invece un simulatore di caccia che offre oltre 75 armi e accessori ufficiali così come 90 capi di abbigliamento dei marchi specializzati di questo sport.

