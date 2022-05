Xbox down: problemi in corso su cloud e giochi

Se stavate pianificando di passare la notte in piedi a divertirvi con i vostri videogiochi preferiti su Xbox, purtroppo qualche problema tecnico potrebbe essersi appena messo di traverso.

Come comunicato da Microsoft sui canali ufficiali dedicati al supporto per i servizi online, infatti, sono in corso dei problemi su cui il gigante di Redmond sta indagando, che possono rendere difficoltose o impossibili alcune operazioni.

Fino a pochi minuti fa veniva segnalata l’impossibilità di procedere con acquisti sullo store digitale Xbox, ma ora questo problema viene indicato come risolto. Permangono, invece, le difficoltà nel giocare in cloud per gli utenti Game Pass Ultimate (trovate l’abbonamento in sconto su Instant Gaming) e anche nell’avvio e nell’esecuzione di alcuni giochi.

We're aware that some users are unable to purchase games, launch games or start Cloud Gaming sessions. Our teams are investigating. Please keep an eye here and on our status page for updates. https://t.co/kQKp1LYR4o — Xbox Support (@XboxSupport) May 6, 2022

Users should once again be able to complete purchases. Our teams are still investigating issues launching games and starting Cloud Gaming sessions. Please keep an eye here and on our status page for updates. https://t.co/kQKp1LYR4o https://t.co/PZyQKJr5sX — Xbox Support (@XboxSupport) May 6, 2022

Come spiegato da Microsoft, in merito al primo problema:

«Potresti avere problemi durante l’avvio dei giochi sul cloud o essere disconnesso in modo imprevisto».

Per quanto riguarda i problemi relativi ai giochi, invece, il supporto ufficiale spiega semplicemente quanto segue:

«Al momento potresti avere problemi con i giochi digitali».

Probabilmente, in questo caso ci sono quindi difficoltà a verificare la licenza d’uso che l’utente detiene dopo l’acquisto di un gioco digitale, motivo per cui l’applicazione potrebbe avere problemi ad avviarsi.

Al momento non sappiamo quanto rapidamente le problematiche saranno risolte, anche se in passato il team si è dimostrato piuttosto efficace nell’evitare che i malfunzionamenti si protraessero troppo a lungo. Potete verificare voi stessi l’andamento dei lavori consultando la pagina ufficiale dello status dei servizi Xbox, che potete trovare al link di seguito:

Anche sul noto sito Down Detector, che potete consultare a questo link, sono numerose le segnalazioni che si sono susseguite da parte degli utenti.

Rimaniamo ora in attesa di ulteriori comunicazioni da parte di Microsoft, che proprio in questi giorni si sta preparando alla conferenza Xbox + Bethesda del prossimo giugno, di cui ha anche svelato effettivamente la durata. Prima di poter svelare i prossimi giochi che emozioneranno gli utenti armati di Xbox Series X e S, però, speriamo di poter riprendere quanto prima a giocare normalmente quelli già disponibili.