Xbox + Bethesda Showcase, l’evento potrebbe durare un bel po’

Lo scorso aprile è stato confermato che un Xbox & Bethesda Games Showcase avrà luogo domenica 12 giugno, alle 19:00 ora italiana.

Ovviamente, su SpazioGames lo seguiremo in diretta, sperando che la casa che ha dato i natali a giochi come Skyrim abbia in serbo per noi bombe niente male.

Lo showcase promette di essere davvero ricco – anzi, ricchissimo – di annunci di un certo peso, sebbene ora sembra sia emersa la durata ufficiale dell’evento.

Difatti, via social Aaron Greenberg, responsabile della divisione marketing di Xbox, ha rilasciato nuove e interessanti informazioni sullo showcase.

Greenberg ha infatti dichiarato che il team Xbox non ha ancora deciso di divulgare i dettagli ufficiali relativi alla durata dell’Xbox + Bethesda Showcase atteso a giugno.

Il dirigente ha in ogni caso specificato che lo show si protrarrà verosimilmente per- circa 90 minuti, lasciando intendere la portata di un evento davvero intenso.

I giocatori possono quindi aspettarsi di assistere a uno show della durata di un’ora e mezza circa, ricco di momenti realmente interessanti.

Cosa vedremo durante l’evento non è ancora stato purtroppo confermato, sebbene si ipotizzi la presenza di Redfall, oltre ovviamente all’ormai noto e attesissimo Starfield.

Ma non solo: potrebbero fare la loro apparizione anche il nuovo Fable e il prossimo Forza Motorsport, oltre a Hellblade II e Avowed.

Ricordiamo in ogni caso anche che l’evento sarà caratterizzato da titoli di Xbox Game Studios, Bethesda e ‘partner di Microsoft in tutto il mondo’, ragion per cui lo spettacolo è garantito.

